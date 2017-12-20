На инфочасе в Рийгикогу обсудили новую схему переселения мигрантов

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Яака Мадисона об участии Эстонии в новой схеме переселения мигрантов.

Мадисон отметил, что в первой половине сентября Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС в период с 2018 по 2019 гг. добровольно принять 50 000 мигрантов напрямую из Северной Африки, чтобы никому не пришлось рисковать своей жизнью, а также создать легальный способ миграции. 14 декабря прошло заседание Правительства Республики, в ходе которого правительство согласилось в течение двух лет принять 80 мигрантов в Эстонии на основе этой программы, хотя у нас нет никаких обязательств это делать. Мадисон попросил премьер-министра прокомментировать, почему мы добровольно принимаем 80 человек, в то время как с финансовой точки зрения намного эффективнее было бы направить эти средства на оказание помощи беженцам, находящимся в зоне конфликта, а также в лагеря для беженцев.

Ратас объяснил решение миграционных проблем принципом солидарности. ”Одной из основ при создании Европейского союза была солидарность. Мы делим как сложные, так и радостные моменты”, — сказал премьер-министр. Он добавил, что Эстония, разумеется, внесет свое предложение через комиссию Рийгикогу по делам ЕС. В 2018 году планируется принять 40 человек, в 2019 — еще 40.

Ратас напомнил, что 18 марта 2016 года было принято совместное заявление ЕС и Турции, согласно которому государства-члены ЕС должны выполнить квоту по переселению беженцев к 9 января 2018 года. Эстония взяла на себя обязательство принять 160 человек. Из них мы приняли 10 человек, т.е. 6%. Помимо этого, 20 июля 2015 года Совет Европейского союза принял решение, на основании которого Эстония пообещала переселить 20 человек. ”Таким образом, мы переселили 30 человек, в то время как согласно обязательствам мы должны переселить 160”, — пояснил Ратас.

Премьер-министр также ответил на вопрос Ээрика-Нийлеса Кросса об информационной войне и на вопрос Андреса Херкеля о коррупции и ответственности.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон ответила на вопрос Артура Тальвика о т.н. ”рождественском жарком” и на вопрос Урмаса Круузе о конфликте интересов.

Министр финансов Тоомас Тынисте ответил на вопрос Арно Сильда о финансировании отделения ветеринарной медицины Эстонского сельскохозяйственного университета и на вопрос Моники Хауканымм о финансировании здравоохранения.