На инфочасе Рийгикогу министр образования и науки Майлис Репс ответила на вопрос Кристы Ару о зарплатах учителей в детских садах.

Криста Ару сообщила, что весной прошлого года Эстонский союз работников детских садов обратился к комиссии по культуре с предложением, согласно которому государство могло бы установить минимальную ставку зарплат для учителей в детских садах, равную минимальной ставке зарплаты учителей в основной школе и гимназии. Она попросила министра прокомментировать, как та относится к данному предложению, и планируется ли предпринять конкретные шаги по этому вопросу.

Министр образования и науки Майлис Репс сообщила, что это было бы ее первостепенной задачей. В то же время, она отметила, что государство не может устанавливать минимальные ставки. Однако, в законе можно было бы прописать обязанность об установлении минимальной ставки. ”Если мы выделим на это денежные средства, то есть надежда, что представители местных самоуправлений поддержат такой подход”, — добавила министр.

По словам Репс, ей хотелось бы избавиться от целевого финансирования в образовании. Иными словами, она хотела бы выделить местным самоуправлениям бóльшие суммы, в которые было бы включено финансирование опорных услуг, зарплаты учителям в детских садах, школьное питание, рабочие тетради и дополнительные учебные курсы. ”При этом мы ввели бы ряд обязательств. Тогда мы бы смогли увидеть, что и местное самоуправление действительно способно что-то решать. Финансирование образования на уровне местного самоуправления — существенная часть общего бюджета”, — сказала она.

Министр образования и науки Майлис Репс также ответила на вопрос Юргена Лиги о школьной сети и на вопрос Мартина Хельме о ролевых играх в школах.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Мартина Хельме о принудительном формировании волости Сету, на вопрос Андреса Херкеля и Ээрика Нийлеса-Кросса о внешней политике, на вопрос Хенна Пыллуааса о прямых выборах Президента Республики и на вопрос Айвара Сыэрда о бюджетной политике правительственного союза.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу ответил на вопрос Яака Мадисона о правовой помощи.