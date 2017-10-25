На инфочасе Рийгикогу прошло обсуждение административной реформы

На инфочасе министр государственного управления Яак Ааб ответил на вопрос Кюллики Кюбарсепп об административной реформе, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Кюбарсепп спросила, какую помощь окажет правительство, чтобы к началу следующего года были корректно и в соответствии с законом выполнены все обязательства.

Ааб сказал, что недавно закончились местные выборы и тем самым завершилась административная реформа. Он признал, что в местных самоуправлениях предстоит много работы и решить необходимо много вопросов.

Ааб отметил, что при проведении административной реформы уездные управы оказывали помощь во всех регионах как при организации переговоров, так и при разработке новых структур и запуске работы новых самоуправлений.

”У нас в регионах есть восемь консультантов по административной реформе. Они продолжат свою работу до конца следующего года”, — сказал Ааб. По его словам, они постоянно помогают местным самоуправлениям. ”Это — сильные эксперты и специалисты, у которых есть как теоретический так и практический опыт в сфере местных самоуправлений”, — пояснил министр. Согласно закону, местные самоуправления должны ввести новые структуры с начала следующего года. ”Я верю, что там, где сделана необходимая предварительная работа, это удастся. Если предварительной работы проделано меньше, могут возникнуть проблемы, но теперь известно, кто принимает решения. На новой территории избрано новое собрание и решение должно принимать именно оно”, подчеркнул Ааб. Он сказал, что министерство обязательно поможет с консультациями. ”Например, мы уже объявили о проведении двух информационных мероприятий для волостных секретарей и секретарей местных самоуправлений. Составлением решений и юридической поддержкой занимаются бывшие уездные секретари и с 1 января в уездах также будет работать служба государственного управления”, — пояснил министр.

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