На инфочасе Рийгикогу обсуждались возможные изменения в избирательных округах

На инфочасе министр юстиции, и.о. премьер-министра Урмас Рейнсалу ответил на вопрос Юри Адамса об изменении системы избирательных округов, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Адамса, для выборов в Рийгикогу Эстония в течение почти 20 лет была разделена на 12 избирательных округов. Но число мандатов постоянно менялось в связи с изменением численности населения. В связи с административной реформой изменятся границы уездов. Поэтому Адамс попросил министра прокомментировать, как министерство планирует изменить границы избирательных округов.

Рейнсалу отметил, что по оценке Министерства юстиции, речь идет о нарушении принципа единообразия выборов, поскольку в одном избирательном округе для получения мандата необходимо получить голоса четверти избирателей, в то время как в других достаточно пары процентов голосов.

По его словам, министерство, исходя из предложений Государственной службы по организации выборов, ранее представляло свои идеи о равномерном распределении избирательных округов в будущем конституционной комиссии Рийгикогу. В прошлом году комиссия обсудила эти предложения. Среди предложений были системы из 16, 12, 10 и 7 избирательных округов. Также можно установить систему, где избирательная комиссия будет устанавливать границы избирательных округов в зависимости от числа мандатов.

В ближайшее время Министерство юстиции представит конституционной комиссии новые предложения по изменению системы. Рейнсалу добавил, что следующие выборы уже близко, и было бы разумнее сделать так, чтобы изменения вступили в силу начиная с выборов в Рийгикогу 2023 г.

Рейнсалу также ответил на вопрос Арно Сильда о создании прокуратуры ЕС, на вопрос Ханно Певкура о правовой определенности в предпринимательской среде, на вопрос Моники Хауканымм о хороших традициях законотворчества, на вопрос Райво Пылдару о юридических документах MTÜ Euroopa Maja, на вопрос Ремо Холсмера о налоговой нагрузке и на вопрос Арно Сильда об обучении юристов.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон ответила на вопрос Айвара Сыэрда о государственном бюджете, на вопрос Артура Тальвика о делопроизводстве Rail Baltic и на вопрос Хельмута Халлемаа о важности туристического сектора для экономики Эстонии. Министр культуры Индрек Саар ответил на вопрос Кристы Ару о регионально-политических планах министерства.