На инфочасе Рийгикогу обсуждались вопросы стратегии госбюджета

Инфочас состоялся во внеочередном порядке сегодня, во вторник, 2 мая, так как в среду правительство встретится в Брюсселе с членами Европейской комиссии и проведет в Брюсселе выездное заседание.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Андреса Аммаса о допущении дефицита в государственном бюджете.

Аммас отметил, что на сегодняшний день о стратегии государственного бюджета и плане правительства смягчить бюджетную политику Эстонии в большей или меньшей мере критически высказались как Банк Эстонии, так и Cовет по бюджету. Он спросил, в какой части премьер-министр не согласен с их оценкой.

Ратас пояснил, что спор между Cоветом по бюджету и правительством касается вопроса, как оценить в данный момент наш потенциал экономического роста. ”Считаем ли мы, что мы уже реализовали свой потенциал и рост экономики находится на уровне близком к максимальному, или мы считаем, что наш потенциал экономического роста намного выше и этот разрыв следует сократить”, — сказал Ратас. Он добавил, что речь идет о негативном разрыве ВВП и разногласия касаются именно этого вопроса.

Ратас отметил, что на покрытие текущих расходов из плана стратегических инвестиций не будет направлено ни цента. ”В течение трех следующих лет на инвестиции будут направлены все 300 миллионов евро, которые запланированы на эту цель”, — сказал премьер-министр. Он пояснил, что средства планируется инвестировать в объекты инфраструктуры, например, дороги и железнодорожные трассы. Инвестиции также будут направлены на развития инфотехнологий и повышение их доступности для жителей Эстонии. Инвестиции также будут направлены на развитие политики жилищного фонда, которая на протяжении долгого времени в Эстонии отсутствовала. В этом вопросе необходимо сотрудничество между государственным сектором и местными самоуправлениями. Средства также будут направлены на инвестиции в оборону.

Премьер-министр также ответил на вопрос Айвара Сыэрда о финансах государства, на вопрос Артура Тальвика о проекте Rail Baltic и на вопрос Йоко Алендер о развитии среды проживания в Эстонии.

Министр сельской жизни Тармо Тамм ответил на вопрос Арно Сильда о финансировании ветеринарного образования. Министр иностранных дел Свен Миксер ответил на вопрос Яака Мадисона о помощи Украине за счет средств Европейского союза.