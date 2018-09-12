На инфочасе Рийгикогу обсудили зарплату спасателей и полицейских

Ару спросила, какую сумму запросит министр внутренних дел для нужд патрульных полицейских, спасателей и пограничников при обсуждении государственного бюджета.

Андрес Анвельт ответил, что наиболее сложная задача ближайших лет в сфере внутренней безопасности — это сохранение и привлечение персонала. ”Одним из основных мотивирующих факторов для людей является доход”, — сказал Анвельт. Он добавил, что договоренность по многим вопросам, касающимся зарплат, была достигнута уже весной при обсуждении бюджетной стратегии.

Министр отметил, что на повышение зарплат сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны в новом году он запросил 12,9 миллиона евро. Эти средства позволят повысить зарплаты сотрудников ведомства в среднем на десять процентов. ”Наибольшее повышение ожидается именно в зарплате сотрудников передовой линии — в первую очередь, патрульных полицейских и пограничников”, — сказал Анвельт. Он уточнил, что если в настоящий момент минимальная ставка их основной зарплаты составляет 1075 евро, в новом году она достигнет уровня 1280 евро.

По его словам, зарплата спасателей в следующем году будет повышена на 23,6%. Это означает, что средняя зарплата без доплат составит 1000 евро. Министр сказал, что вместе с доплатами за работу на выходных и в ночное время зарплата спасателей в следующем году составит 1100-1150 евро.

Министр внутренних дел также ответил на вопрос Кюллики Кюбарсепп о строительстве восточной границы.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Мартина Хельме о шпионском скандале, на вопрос Юргена Лиги о политике в сфере образования, на вопрос Марис Лаури об экономическом прогнозе и на вопрос Моники Хауканымм об экономическом прогнозе и о доходах населения.