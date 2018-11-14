14.11.2018, 21:30

На инфочасе Рийгикогу обсудили юридическую силу договора ООН о миграции


rus.delfi.ee
EST
Riigikogu infotund
Riigikogu infotundFoto: Ilmar Saabas

На инфочасе Рийгикогу министр юстиции Урмас Рейнсалу ответил на вопрос Марта Хельме о юридической силе Глобального договора ООН о миграции, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Хельме спросил, является ли он юридически обязывающим документом для Эстонской Республики.

По мнению Рейнсалу, данный договор может стать обязывающим для Эстонии посредством обычного международного права. Министр юстиции сослался на оценку академика Лаури Мялксоо: документ утверждает, что не имеет юридически обязывающей силы, но в нем есть несколько мест и аспектов, которые в будущем планируется использовать в качестве нормативов.

”По оценке Министерства юстиции, есть опасность, что договор может повлиять на общее международное право. В договоре перечислено 23 обязанности для государств, проистекающих из целей договора”, — отметил Рейнсалу. Он сослался на тот факт, что хотя в формальной декларации договор не рассматривается как юридически обязывающий акт, сам договор составлен так, что необходимо создать механизмы мониторинга и контроля для выполнения указанных в договоре целей.

”Если Эстонская Республика примет решение не присоединяться к данному договору, то, безусловно, об этом необходимо недвусмысленно заявить, — сказал Рейнсалу. — В вопросах, касающихся национального государства, Эстонская Республика как государство, придерживавшееся более консервативной миграционной политики и политики в области гражданства, должна сохранять право на принятие самостоятельных решений. Мы должны исходить в первую очередь из этих интересов при взятии на себя возможных международных обязанностей”.

Премьер-министр Юри Ратас пояснил, что правительство рассмотрит упомянутый Глобальный договор о миграции на заседании кабинета министров в четверг.

Ратас также ответил на вопрос Энна Мери о числе сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны, на вопрос Юргена Лиги о руководстве правительством, на вопрос Йоко Алендер об угрозе коррупции и на вопрос Ольги Ивановой о ратификации соглашения о границе между Эстонией и Россией.

Министр государственного управления Янек Мягги ответил на вопрос Кристы Ару о выполнении плана действий по Ида-Вирумаа и на вопрос Арно Сильда о влиянии административной реформы на периферизацию.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Спецоперация в Тарту, новая должность Дарьи Саар и первый эстонский криптоскандал

14.11.2018
В Тарту прошла полицейская операция — разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами. Главным редактором журнала ”Яна” стала Дарья Саар. Зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь.
Подробнее

В Независимом профсоюзе шахтеров и энергетиков объяснили, как Владислав Понятовский смог без ведома остальных перечислить 416 тысяч евро британским мошенникам

14.11.2018
Как Delfi сообщил в понедельник, один из членов правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислав Понятовский годами играл на бирже, преумножая деньги в профсоюзной ”копилке”, но в начале 2018-го связался, судя по всему, с мошенниками, в результате чего возглавляемое им профсоюзное отделение Балтийский электростанции потеряло 416 тысяч евро. Три других члена правления профсоюза говорят, что узнали о сделке слишком поздно и предотвратить ее не могли.
Подробнее


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Самый лакомый избирательный округ. Смотрите, кого партии отправят избираться в Харьюмаа и Рапламаа

14.11.2018
Выборы приближаются и становится ясно, что большая часть партийных лидеров будет баллотироваться в Харьюмаа и Рапламаа. Именно в этом округе будет роздано больше всего мандатов.
Подробнее

Фейерверки предложили облагать налогом на роскошь. "Хотите, чтобы в Икла рядом с алкогольным появился магазин фейерверков?"

14.11.2018
Союз спасателей предложил для поддержки спасателей-добровольцев обложить фейерверки налогом на роскошь. Продавцы считают, что это несправедливо, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

960 таблеток за семь месяцев: зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь

14.11.2018
Возникшие из-за ночных дежурств расстройства сна вынудили принимать снотворное и успокоительные, которые со временем сделали из врача отделения экстренной медицины зависимую и уголовную преступницу, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
132,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €

ФОТО DELFI: В Таллинне представили новую книгу ”Эдгар Сависаар — политик и романтик”

14.11.2018
В в магазине Rahva Raamat в торговом центре Viru представили книгу “Edgar Savisaar — poliitik ja romantik” (”Эдгар Сависаар — политик и романтик”) авторства Тойво Тоотсена, Хейки Раудла и Айна Саарна, призванная показать политика с более мягкой стороны.
Подробнее





Идеи подарков на Новый год 2019: что принесет удачу

14.11.2018
В преддверии главного зимнего праздника каждый человек задумывается о подарках для родных и друзей. Чтобы презент приносил не только радость и пользу, но и удачу, узнайте, какие подарки нужно дарить на Новый 2019 год.
Подробнее