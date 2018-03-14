На инфочасе Рийгикогу обсудили высшее образование на эстонском языке

На инфочасе Рийгикогу министр образования и науки Майлис Репс ответила на вопрос Марта Хельме о положении эстонского языка в качестве языка науки и преподавания в университетах, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Хельме отметил, что согласно закону, высшее образование на эстонском языке должно быть доступно на всех уровнях обучения. В университетах же, по его словам, преподавание все чаще ведется на английском языке. Это, по мнению Хельме, противоречит Закону о языке, согласно которому меры поддержки иностранных языков не должны вредить эстонскому языку.

Репс ответила, что Министерство образования и науки анализирует результаты реформы высшего образования от 2011 года. Она отметила, что в следующем году с университетами будут заключены новые административные договоры. ”Административные договоры описывают, каковы ожидания государства в отношении университетов в течение следующих трех–четырех лет”, — сказала Репс.

Она отметила, что в административные договоры также можно добавить, требуются ли нам студенты из-за рубежа, сколько может быть иностранных преподавателей, какую долю должно составлять очное обучение, а какую — заочное.

Репс подчеркнула, что ни она, ни министерство не поддерживают восстановление платы за получение высшего образования на эстонском языке. ”Безусловно, необходимо найти дополнительные государственные средства, чтобы заключить договоры с университетами на следующие три–четыре года и выплачивать преподавателям конкурентоспособную зарплату”, — добавила она.

Репс подчеркнула важность высшего образования и науки, отвечая на часть вопроса, посвященную научной терминологии и эстонскому языку как языку науки. ”За эту сферу отвечают специалисты из разных областей. Они должны сделать так, чтобы эстонский язык как язык науки, терминологическая база — чтобы все это развивалось и не засорялось”, — сказала министр.

Репс ответила на вопрос Марис Лаури об обучении детей с особыми образовательными нуждами и на вопрос Кристы Ару о применении поправок к Закону об основной школе и гимназии.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Андреса Херкеля о правах оппозиции и на вопрос Кристена Михала о внешней политике и партнерстве. Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало ответила на вопрос Арно Сильда об участии Эстонии во всемирной выставке Dubai EXPO в 2020 году и на вопрос Моники Хауканымм о развитии государственной инфосистемы.