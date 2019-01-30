30.01.2019, 21:36

На инфочасе Рийгикогу обсудили вопросы, связанные с инфосистемой Департамента социального страхования


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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Karin Kaljuläte

На инфочасе в Рийгикогу министр социальной защиты Кайа Ива ответила на вопрос Лийны Керсна о государственных закупках в сфере государственного управления и на вопрос Моники Хауканымм о SKAIS-2, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Керсна отметила, что государство объявило конкурс в объеме 8 миллионов евро на развитие печально известной информационной системы Департамента социального страхования SKAIS-2. Она напомнила, что менее года назад государство заключило договор в размере 10 миллионов евро на развитие этой же системы. По ее словам, для нее, как члена комиссии по социальным делам, эта новость была неожиданной. Керсна спросила, была ли новость, что уже в начале 2019 года был объявлен столь крупный тендер, неожиданной и для министра, и почему в этот раз общественность не проинформировали о тендере.

По словам Ива, новость не была ни неожиданной, ни удивительной. ”Заключение нового рамочного договора было запланировано изначально. В случае обоих договоров речь идет не о выполнении конкретных работ в соответствующем объеме, а о подписании рамочного соглашения”, — пояснила министр. Она отметила, что в документе прописано, на каких условиях будет выполняться дальнейшая работа и каким может быть максимальный объем работ. В то же время, по каждой конкретной работе нужно будет заключать отдельный договор, отдельно запрашивать соответствующую сумму и уточнять конкретные задачи.

Ива отметила, что за этот период в условия первичного рамочного договора на сумму 10 миллионов евро, заключенного в начале прошлого года, были внесены уточнения. ”Следует также отметить, что в прошлом году в рамках первого рамочного договора объем актированных работ составил 710 000 евро”, — сказала министр.

Ива напомнила, что ИТ-системы, действующие в социальной сфере, были созданы в 2000 году. ”Мы создаем не новую ИТ-систему, а новые услуги. Осенью текущего года начнет действовать услуга по событию”, — сказал Ива. Согласно ее пояснениям, это означает, что в дальнейшем не потребуется ходатайствовать о пособиях или услугах. Например, при рождении ребенка человек будет получать предложение с услугами, которые он имеет право получать, и ему будет предоставлена вся необходимая информация. ”Также с осени этого года заработает портал самообслуживания, и всю информацию по социальной сфере можно будет получать на домашней странице”, — сказала министр. Она добавила, что в целом эстонские информационные системы связаны между собой таким образом, чтобы информация была доступна сразу и ее не приходилось получать из разных систем. По словам министра, информационные системы социальной сферы должны в конечном итоге достигнуть уровня 21 века. Предлагаемые услуги должны приносить пользу.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Марис Лаури о ситуации в социальной сфере, на вопрос Мартина Хельме об антарктической экспедиции, на вопрос Юри Саара о производстве по запрещенным пожертвованиям и на вопрос Яака Мадисона о программе Центристской партии.

Министр иностранных дел Свен Миксер ответил на вопрос Андреса Херкеля о санкциях, введенных в отношении лиц, нарушающих права человека.

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