На инфочасе Рийгикогу обсудили вопросы, связанные с инфосистемой Департамента социального страхования

Керсна отметила, что государство объявило конкурс в объеме 8 миллионов евро на развитие печально известной информационной системы Департамента социального страхования SKAIS-2. Она напомнила, что менее года назад государство заключило договор в размере 10 миллионов евро на развитие этой же системы. По ее словам, для нее, как члена комиссии по социальным делам, эта новость была неожиданной. Керсна спросила, была ли новость, что уже в начале 2019 года был объявлен столь крупный тендер, неожиданной и для министра, и почему в этот раз общественность не проинформировали о тендере.

По словам Ива, новость не была ни неожиданной, ни удивительной. ”Заключение нового рамочного договора было запланировано изначально. В случае обоих договоров речь идет не о выполнении конкретных работ в соответствующем объеме, а о подписании рамочного соглашения”, — пояснила министр. Она отметила, что в документе прописано, на каких условиях будет выполняться дальнейшая работа и каким может быть максимальный объем работ. В то же время, по каждой конкретной работе нужно будет заключать отдельный договор, отдельно запрашивать соответствующую сумму и уточнять конкретные задачи.

Ива отметила, что за этот период в условия первичного рамочного договора на сумму 10 миллионов евро, заключенного в начале прошлого года, были внесены уточнения. ”Следует также отметить, что в прошлом году в рамках первого рамочного договора объем актированных работ составил 710 000 евро”, — сказала министр.