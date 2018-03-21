На инфочасе Рийгикогу обсудили снижение бюрократии в публичном секторе

На инфочасе Рийгикогу министр государственного управления Яак Ааб ответил на вопрос Кюллики Кюбарсепп о деятельности правительства в вопросе снижения бюрократии в публичном секторе. Кюбарсепп спросила, каковы цели в вопросе снижения бюрократии и каковы результаты.

По словам Яака Ааба, необходимо сделать все, чтобы прекратить бумажное делопроизводство. ”В государственных учреждениях бумажное делопроизводство фактически больше не ведется, мы перешли на электронное делопроизводство на различных платформах”, — сказал Ааб.

Министр добавил, что Налогово-таможенный департамент, Департамент статистики и Банк Эстонии занимаются разовым запросом данных, т.е. разработкой перекрестного использования баз данных. ”Если один раз данные были запрошены, то в идеале все происходит так, как при заполнении налоговой декларации — государство дает тебе информацию, ты заполняешь необходимые поля и подтверждаешь”, — пояснил Ааб и добавил, что эти изменения должны вступить в силу к 1 июля 2019 года.

Ааб также высказался о сокращении рабочих мест. Он отметил, что по состоянию на 1 июня 2017 года число рабочих мест на уровне центрального правительства сократилось на 1400 по сравнению с 1 января 2016 г. Из них 800 было ликвидировано в Таллинне, 600 — в остальных регионах Эстонии. Всего на уровне центрального правительства создано немного больше 53 000 рабочих мест. Ааб подтвердил, что сокращение рабочих мест было продуманным, и добавил, что в этом году число рабочих мест по предварительным прогнозам сократится на 8–10% по сравнению с прошлым годом.

По словам Ааба, на прошлой неделе правительство обсудило три связанных с государственной реформой вопроса: проект государственных центров обслуживания, политика государства в сфере недвижимости и проект единой прикладной услуги. Последняя — это пилотный проект, на основе которого планируется оценить, как сделать следующий период многолетнего финансового плана ЕС более простым и понятным населению, предприятиям и местным самоуправлениям, а также как снизить бюрократию.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Юргена Лиги о зарплатах спасателей, на вопрос Марта Хельме о туннеле Таллинн–Хельсинки, на вопрос Айвара Сыэрда об оценке бюджетной политики Эстонии, на вопрос Арно Сильда о совместной декларации Балтийских стран и Польши, рассматривающей будущее единой сельскохозяйственной политики, и на вопрос Артура Тальвика о том, как привлечь торговые суда под Эстонский флаг.

Министр культуры Индрек Саар ответил на вопрос Кристы Ару об обращении руководителей хоров, оркестров и танцевальных коллективов.