На инфочасе Рийгикогу обсудили родильные дома в Эстонии

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Марта Хельме о закрытии родильных отделений в больницах Валга и Пылва. Хельме перечислил проблемы, которые может повлечь за собой закрытие родильных отделений, и спросил, как они могли бы продолжить работу, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Премьер-министр ответил, что решения о закрытии родильного отделения в Пылваской больнице с 1 октября и о закрытии родильного отделения в Валгаской больнице с 1 июля приняли советы больниц. Он добавил, что право принимать такие решения должно быть именно у медицинских работников. Ратас также отметил, что он получил письмо от председателя Валгаского собрания и волостного старейшины, в котором они просят не закрывать родильное отделение.

Ратас привел статистику: в Пылваской больнице в 2006 году родилось 306 детей, в 2016 — 236. Иными словами, число новорожденных снизилось на 80. В Валгаской больнице в 2006 году родилось 247 детей, в 2016 — 132. Число новорожденных снизилось на 115. Премьер-министр добавил, что рождаемость снизилась и в третьей больнице Юго-восточной Эстонии — в Выруской больнице.

”Согласно имеющейся у меня информации, медицинский персонал и советы в обеих больницах поддерживают сохранение родильных отделений, но вопрос заключается в отсутствии финансирования. И это, на мой взгляд, и есть повод для обсуждений”, — сказал Ратас.