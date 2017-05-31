На инфочасе Рийгикогу обсудили программу певческих праздников

На инфочасе Рийгикогу министр культуры Индрек Саар ответил на вопрос Кристы Ару о диаспорах и культурной политике Эстонии и на вопрос Марта Хельме о русском языке на певческом празднике, значится в пресс-релизе.

Хельме сослался на предложение вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта разрешить исполнение русскоязычных песен на певческом празднике. Автор вопроса попросил министра сообщить свое личное мнение и официальное мнение Министерства культуры по этому вопросу.

Саар сообщил, что его мнение и позиции Министерства культуры совпадают. ”На мой взгляд, министр не может приказывать организаторам певческого праздника, что должно быть в репертуаре. И я этого делать не буду, как не делаю и в отношении других институтов, которые работают в сфере управления Министерства культуры, — сказал Саар. — Репертуар и художественные решения выбирают творческие люди. На певческом празднике эти решения принимают команды, занимающиеся составлением программы и главные режиссеры-постановщики”. Он добавил, что если они решат, что для того, чтобы рассказать какую-либо историю, им нужно сослаться на какую-то другую культуру или использовать иной язык, то они, безусловно, имеют полное право это сделать.

Саар также привел пример из недавнего прошлого. ”Танцевальный праздник 2009 года назывался ”Море”. Среди прочего, он рассказывал о том, как эстонские мужчины путешествовали по соседним странам: по Латвии, Финляндии, России. И для того, чтобы показать, как их приняли в России, на танцевальном празднике исполнили прекрасную русскую песню ”Ах, вы сени, мои сени””, — пояснил Саар. По его данным, слушателям это очень понравилось. История была рассказана, и все остались довольны.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Арто Ааса о культуре управления и на вопрос Андреса Аммаса и Юргена Лиги о состоянии эстонской экономики.