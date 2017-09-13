На инфочасе Рийгикогу обсудили организацию электронного голосования

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Мартина Хельме об организации электронного голосования, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Хельме отметил, что на прошлой неделе была выявлена проблема с безопасностью ID-карт. В связи с этим возник вопрос, можно ли в этой ситуации проводить электронное голосование. Республиканская избирательная комиссия на прошлой неделе приняла решение, что можно. Но Департамент государственных инфосистем выразил сомнение по поводу безопасности голосования и, согласно некоторым утверждениям, рекомендовал его не проводить.

По оценке премьер-министра, департамент отреагировал оперативно, профессионально, и проделал весьма тщательный анализ в сотрудничестве с другими службами. По словам Ратаса, при принятии решения о проведении электронного голосования необходимо исходить из воли законодателя.

”Законодатель четко сказал, что, согласно пункту 4 части 2 статьи 12 Закона о выборах в собрания местных самоуправлений, организация выборов в собрания местных самоуправлений и проведение электронного голосования находятся в компетенции Республиканской избирательной комиссии. Комиссия и примет окончательное решение”, — сказал Ратас. Он добавил, что официально Департамент государственных инфосистем никаких рекомендаций об отмене электронного голосования точно не давал. В действительности рассматривались различные варианты.

По словам премьер-министра, правительство обсудило связанные с электронным голосованием проблемы на двух заседаниях. К этому обсуждению были привлечены различные учреждения, и решение также принималось совместно. На заседаниях присутствовали представители Департамента государственных инфосистем, Департамента полиции и пограничной охраны, а также других учреждений. Они дали обзоры ситуации. На заседаниях обсудили различные риски. Надо признать, что эти риски точно не приведут к тому, чтобы приостановить или отменить всю систему цифровых подписей и идентификации на основе ID-карты. ”Наоборот, было принято решение, что мы продолжим оказывать электронные услуги на основании ID-карты и будем выдавать новые ID-карты. То же самое действует в отношении электронного резидентства. Здесь все мнения сходятся”, — сказал премьер-министр.

Ратас пояснил, что электронные услуги не являются чем-то уникальным в нашем обществе. Наоборот, это — часть повседневной жизни. Они прочно основаны на доверии эстонского общества и на том, что мы всегда сохраняли эти услуги открытыми — будь то э-медицина, э-рецепты, э-школа, банки, услуги телекоммуникаций или что-то иное. ”Открытость и доверие, на мой взгляд — принципы, которые и при решении этого вопроса были на первом месте”, — сказал премьер-министр.

”Я знаю, что многие жители Эстонии хотели бы проголосовать электронным путем. Но еще больше хотели бы отправиться на избирательный участок в день выборов или в дни предварительного голосования и проголосовать традиционно”, — сказал Ратас.

Премьер-министр также ответил на вопрос Артура Тальвика об участии министров в выборах в собрания местных самоуправлений, на вопрос Кейт Пентус-Розиманнус о политике правительства, а также на вопрос Юри Адамса и Кюллики Кюбарсепп о коррупционном влиянии, которое оказывают поступающие из Азербайджана средства на государства Европы.

Министр образования и науки Майлис Репс ответила на вопрос Лийны Керсна об организации образования, на вопрос Арно Сильда о реформе образования и о проблемах с образованием в сельских регионах, а также на вопрос Кристы Ару о сети профессионального образования и ее финансировании.