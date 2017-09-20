На инфочасе Рийгикогу обсудили бюджет Больничной кассы

На инфочасе Рийгикогу министр здоровья и труда Евгений Осиновский, и.о. премьер-министра, ответил на вопрос Моники Хауканымм о бюджете Больничной кассы, информирует пресс-служба парламента.

Хауканымм отметила, что бюджет Больничной кассы в следующем году увеличится на 34 миллиона евро, но, учитывая поступающие из государственного бюджета средства и консолидацию, он мог бы увеличиться на 144 миллиона евро. Осиновский пояснил, что, помимо выделения дополнительных средств, также запланированы изменения в организации здравоохранения. Поэтому для сокращения очередей на лечение добавится еще 35 миллионов евро.

”Основная реформа здравоохранения состоит из двух частей. Первая часть: со следующего года государство начнет выплачивать Больничной кассе пенсию по старости за неработающих пенсионеров по старости в среднем размере 13%. Это будет происходить постепенно”, — сказал Осиновский. Он объяснил, что в следующем году эта сумма составит 7% и доходная база увеличится на 89 миллионов евро, а к 2022 году она увеличится до 13% и в сумме — около 200 миллионов евро.

Осиновский подчеркнул, что в то же время пройдет консолидация услуг здравоохранения, и в сфере управления Больничной кассы окажутся такие услуги, как скорая помощь, резидентура и лечение лиц, не имеющих медицинского страхования. И эти услуги необходимо оплачивать за счет расширенной доходной базы. ”Это означает, что для сокращения очередей на лечение, что было одной из основных задач реформы здравоохранения, мы в следующем году можем использовать 35 миллионов евро. К 2022 году эта сумма с учетом постоянного финансирования вырастет до 100 миллионов евро”, — сказал Осиновский.

Он также ответил на вопрос Артура Тальвика о т.н. подсадных утках, на вопрос Ханно Певкура о политических решениях правительства в связи с налогом на сладкие напитки, а также на вопрос Яака Мадисона о пособиях, выплачиваемых Министерством социальных дел, и о возможном конфликте интересов.

Министр сельской жизни Тармо Тамм ответил на вопрос Арно Сильда о возможном кризисе в сельскохозяйственном производстве и на вопрос Кюллики Кюбарсепп о финансировании альтернативной службы в армии. Министр социальной защиты Кайа Ива ответила на вопрос Ремо Холсмера о социальной политике и политике в области здравоохранения и на вопрос Моники Хауканымм о работе над SKAIS2.