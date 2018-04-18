18.04.2018, 19:09

На инфочасе премьер-министр ответил на вопросы о ситуации в правительстве


rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents 16.11.2017
Valitsuse pressikonverents 16.11.2017Foto: Hendrik Osula

На инфочасе премьер-министр Юри Ратас ответил на вопросы Юргена Лиги и Мартина Хельме о позициях и работоспособности правительства.

Лиги отметил, что правительство изменило свои позиции по экономической политике. Он попросил обосновать эти изменения.

Ратас пояснил, что на сегодняшний момент экономика развивается успешно. ”Когда мы разрабатывали последнюю бюджетную стратегию государства, это служило одним из индикаторов для сокращения деятельности и ресурсов государственного сектора на рынке. Я считаю, что в эстонской политике нет места догмам и непреложным истинам”, — сказал Ратас. По его оценке, необходимо следить за изменениями рынка и конъюнктуры и принимать соответствующие решения. ”Иногда лучше сделать один шаг назад, чтобы потом — два вперед. Эти шаги предполагают дополнительный анализ и обсуждение”, — сказал Ратас.

Премьер-министр отметил, что за последние несколько лет экономическая ситуация сильно изменилась. Изменилось и отношение. В качестве примера он привел изменения в сфере налоговой политики. ”Например, повышение акциза на дизельное топливо, запланированное на начало текущего года, было отменено. Предложенное предыдущим правительством повышение акциза на крепкие алкогольные напитки было заторможено.

В рамках действующей бюджетной стратегии государства было отменено запланированное на следующий год повышение акциза на алкоголь. Кроме того, изменения были внесены в выплату налога с оборота в сфере гостиничных услуг”, — пояснил премьер-министр. Он добавил, что при улучшении экономической ситуации важно, какую поддержку мы оказываем нашему населению и местным самоуправлениям.

Хельме сослался на частую смену министров в правительстве и спросил премьер-министра, как это влияет на работоспособность правительства.

Ратас подтвердил, что правительство работает очень эффективно. ”Лучшим подтверждением амбициозных устремлений, эффективности и командного духа правительства служит принятие в конце прошлой недели государственной бюджетной стратегии, — сказал Ратас. — В случае Яака Ааба, бесспорно была совершена ошибка, и единственным возможным вариантом является отставка. Независимо от того, идет ли речь о министре или другом должностном лице, если человек употреблял алкоголь и сомневается в своем самочувствии, он не должен садиться за руль.

ТОП

К сожалению, министр поступил именно так. С одной стороны, он получил наказание, но с другой стороны он взял на себя политическую ответственность. Он представил мне соответствующее заявление, так что думаю, что в ближайшие недели я направлю это заявление и Президенту Республики”, — пояснил Ратас.

Премьер-министр также ответил на вопрос Йоко Алендер о границах полномочий министра, на вопрос Уно Каскпейта о ситуации с гражданской обороной и о планах ее развития и на вопрос Энна Мери о государственной бюджетной стратегии и об экономической ситуации.

Министр социальной защиты Кайа Ива ответила на вопрос Моники Хауканымм о пособиях семьям с детьми, имеющими тяжелые недуги.

Министр иностранных дел Свен Миксер ответил на вопрос Андреса Херкеля о прекращении использования химического оружия.

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