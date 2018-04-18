На инфочасе премьер-министр ответил на вопросы о ситуации в правительстве

В рамках действующей бюджетной стратегии государства было отменено запланированное на следующий год повышение акциза на алкоголь. Кроме того, изменения были внесены в выплату налога с оборота в сфере гостиничных услуг”, — пояснил премьер-министр. Он добавил, что при улучшении экономической ситуации важно, какую поддержку мы оказываем нашему населению и местным самоуправлениям.

Хельме сослался на частую смену министров в правительстве и спросил премьер-министра, как это влияет на работоспособность правительства.

Ратас подтвердил, что правительство работает очень эффективно. ”Лучшим подтверждением амбициозных устремлений, эффективности и командного духа правительства служит принятие в конце прошлой недели государственной бюджетной стратегии, — сказал Ратас. — В случае Яака Ааба, бесспорно была совершена ошибка, и единственным возможным вариантом является отставка. Независимо от того, идет ли речь о министре или другом должностном лице, если человек употреблял алкоголь и сомневается в своем самочувствии, он не должен садиться за руль.

К сожалению, министр поступил именно так. С одной стороны, он получил наказание, но с другой стороны он взял на себя политическую ответственность. Он представил мне соответствующее заявление, так что думаю, что в ближайшие недели я направлю это заявление и Президенту Республики”, — пояснил Ратас.

Премьер-министр также ответил на вопрос Йоко Алендер о границах полномочий министра, на вопрос Уно Каскпейта о ситуации с гражданской обороной и о планах ее развития и на вопрос Энна Мери о государственной бюджетной стратегии и об экономической ситуации.

Министр социальной защиты Кайа Ива ответила на вопрос Моники Хауканымм о пособиях семьям с детьми, имеющими тяжелые недуги.

Министр иностранных дел Свен Миксер ответил на вопрос Андреса Херкеля о прекращении использования химического оружия.