На инфочасе премьер-министр ответил на вопросы о ситуации в правительстве

На инфочасе премьер-министр Юри Ратас ответил на вопросы Юргена Лиги и Мартина Хельме о позициях и работоспособности правительства.
Лиги отметил, что правительство изменило свои позиции по экономической политике. Он попросил обосновать эти изменения.
Ратас пояснил, что на сегодняшний момент экономика развивается успешно. ”Когда мы разрабатывали последнюю бюджетную стратегию государства, это служило одним из индикаторов для сокращения деятельности и ресурсов государственного сектора на рынке. Я считаю, что в эстонской политике нет места догмам и непреложным истинам”, — сказал Ратас. По его оценке, необходимо следить за изменениями рынка и конъюнктуры и принимать соответствующие решения. ”Иногда лучше сделать один шаг назад, чтобы потом — два вперед. Эти шаги предполагают дополнительный анализ и обсуждение”, — сказал Ратас.
Премьер-министр отметил, что за последние несколько лет экономическая ситуация сильно изменилась. Изменилось и отношение. В качестве примера он привел изменения в сфере налоговой политики. ”Например, повышение акциза на дизельное топливо, запланированное на начало текущего года, было отменено. Предложенное предыдущим правительством повышение акциза на крепкие алкогольные напитки было заторможено.