На инфочасе обсудили паромное сообщение между Хийумаа и материком

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Андреса Аммаса о паромном сообщении между Хийумаа и материком.

Аммас спросил, что именно предпринимается для обеспечения надежности сообщения между Хийумаа и материком, а также когда и в каком объеме будут проведены необходимые работы по углублению пролива.

Ратас пояснил, что работы по углублению канала Руккираху начнутся летом этого года. ”Работы начнутся, как только будет проведен тендер, возможно даже чуть раньше”, — сказал Ратас. Он отметил, что из-за течений и паромного сообщения на морском дне вновь появляются осадки.

”Завтра на заседании правительственного кабинета мы обсудим ситуацию с паромным сообщением между Хийумаа и материком. Правительство уже заложило в бюджет соответствующие средства на углубление канала”, — подтвердил премьер-министр. Он отметил, что в 2016 году было проведено лишь траление. Работы по углублению дна в Руккираху не проводились. Последние работы по углублению дна проводились в 2014 году. ”Мы можем сказать, что работы необходимо проводить каждые 4–5 лет”, — сказал Ратас. Он добавил, что министр экономики и инфраструктуры предлагает проводить эти работы каждые два года, чтобы не допустить повторения сложившейся на сегодняшний момент ситуации.

По словам Ратаса, канал планируется углубить до 5,2 метра. ”Насколько мне известно, при уровне воды, который установлен на сегодняшний день, предыдущий оператор тоже не стал бы осуществлять паромную переправу”, — отметил Ратас. По его оценке, ”Tiiu” и ”Leiger” хорошо справляются с поддержанием сообщения с островом. Ратас отметил хорошее сотрудничество между TS Laevad и волостью Хийумаа, а также работу Департамента шоссейных дорог и Департамента водных путей, которые оперативно помогали решать вопросы. ”В настоящий момент улучшено сообщение между Сыру и Трийги. Также появился как минимум один дополнительный авиарейс. Так что, на мой взгляд, действующий перевозчик хорошо справляется со своими обязанностями”, — сказал Ратас.

Премьер-министр также ответил на вопрос Марта Хельме об алкоголизме, на вопрос Артура Тальвика об особой планировке завода по рафинированию древесины, на вопрос Юргена Лиги об анализе влияния системы подоходного налога, на вопрос Урмаса Круузе об организации общественного транспорта и на вопрос Кристы Ару о финансировании высшего образования и научной и прикладной исследовательской деятельности.

Министр сельской жизни Тармо Тамм ответил на вопрос Арно Сильда об уборке скошенной на пастбищах сечки.