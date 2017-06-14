На инфочасе министр иностранных дел пояснил принципы производства Еврокомиссии о нарушении

На инфочасе Рийгикогу министр иностранных дел Свен Миксер ответил на вопрос члена Рийгикогу Арно Сильда о позициях Эстонии в отношении инициированного Европейской комиссией производства о нарушении против стран Центральной Европы по поводу квот распределения беженцев, сказано в пресс-релизе Рийгикогу.

”Будучи министром иностранных дел, я с большим опасением рассматриваю этот потенциальный правовой спор по вопросу квот распределения беженцев”, — сказал Миксер. По словам министра иностранных дел, это окажет сильное давление на внутреннюю солидарность и единство Европы и не соответствует интересам Эстонии как одной из стран-членов ЕС. Миксер добавил, что Эстония выразила свою позицию, принимая участие в механизме перераспределения беженцев.

Миксер пояснил, что право Европейской комиссии инициировать производства о нарушении прямым образом проистекает из учредительных договоров ЕС. ”Если комиссия считает, что государство-член ЕС не выполнило обязанности, проистекающие из учредительных договоров, она представляет по этому поводу свое обоснованное мнение. Если государство-член ЕС к этому мнению не прислушается, то комиссия может подать на него в Европейский суд”, — пояснил он.

По словам Миксера, Эстония полностью придерживается принципа, что проистекающие из правовых актов обязанности следует выполнять в полном объеме. Миксер также ответил на вопрос Андреса Херкеля о социал-демократии на политической арене Европы.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Ханно Певкура о внешней политике, на вопрос Юргена Лиги о языковой политике Эстонии и на вопрос Марта Хельме о министре финансов.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон ответила на вопрос Артура Тальвика о ратификации договора о Rail Baltic.

Юри Ратас также ответил на вопрос Урмаса Круузе об организации в Эстонии квалификационного этапа чемпионата мира по волейболу и на вопрос Мартина Хельме о министре финансов. Кадри Симсон ответила на вопрос Андреса Аммаса о железной дороге в Рохукюла.