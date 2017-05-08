На инфочасах расскажут, где можно бесплатно изучать и упражняться в эстонском языке

Для многих жителей Эстонии существует проблема, связанная с языковыми требованиями, установленными для различных должностей, а также актуален вопрос изыскания возможностей для изучения языка и получения языковой практики.

Фонд интеграции продолжает в мае проводить инфочасы, на которых познакомит как с возможностями участия в работе языковых кафе, так и с другими возможностями изучения эстонского языка в сотрудничестве со специалистами Эстонской кассы по безработице и целевого учреждения Innove .

На инфочасах дается обзор возможностей изучения и практики эстонского языка. Даются рекомендации по использованию учебных пособий и материалов. Оказывается поддержка самостоятельного изучения эстонского языка его начало и продолжение.

Инфочасы повсеместно начинаются в 18:00

9 мая в Таллинне, в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии (Э. Вильде теэ, 64)

10 мая в Ахтме, в Ахтмеской отраслевой библиотеке (Ридакюла, 4, Кохтла-Ярве)

16 мая в Маарду, в Центре досуга (Кеэмикуте, 12b)

18 мая в Раквере, в Центральной библиотеке Ляэне-Вирумаа (Лай, 7)

Дополнительную информацию об инфочасах можно узнать, а также сообщить о своем участии, позвонив на бесплатный справочный телефон консультационного центра Фонда интеграции 800 9999.

Необходимая информация также размещена на домашней странице Фонда интеграции.