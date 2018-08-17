На Хийумаа попасть стало сложнее: паром Leiger сломался, на новом судне меньше мест для машин

В четверг паром Leiger несколько часов простоял в море в связи с технической проблемой. Ему удалось доплыть до порта Рохукюла, но было решено снять его с линии для выяснения и устранения причины неполадки.
Как выяснилось, у судна произошла поломка носового подруливающего устройства. На данный момент неизвестно, когда паром вновь выйдет на линию, связывающую материк с Хийумаа.
Сейчас линию обслуживает паром Tiiu, а вместо парома Leiger ходит паром Mercandia.
Однако Mercandia вмещает меньше транспортных средств, поэтому TS Laevad просит пассажиров покупать заранее э-билеты. При этом э-билеты не гарантируют место на корабле и все равно действуют в порядке живой очереди.