17.08.2018, 12:43

На Хийумаа попасть стало сложнее: паром Leiger сломался, на новом судне меньше мест для машин


rus.delfi.ee
EST
Leiger Rohuküla sadamas
Leiger Rohuküla sadamasFoto: Ilmar Saabas

В четверг паром Leiger несколько часов простоял в море в связи с технической проблемой. Ему удалось доплыть до порта Рохукюла, но было решено снять его с линии для выяснения и устранения причины неполадки.

Как выяснилось, у судна произошла поломка носового подруливающего устройства. На данный момент неизвестно, когда паром вновь выйдет на линию, связывающую материк с Хийумаа.

Сейчас линию обслуживает паром Tiiu, а вместо парома Leiger ходит паром Mercandia.

Однако Mercandia вмещает меньше транспортных средств, поэтому TS Laevad просит пассажиров покупать заранее э-билеты. При этом э-билеты не гарантируют место на корабле и все равно действуют в порядке живой очереди.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Дмитрий Кукушкин: а что, там тоже люди живут?!

17.08.2018
В газете Eesti Päevaleht, с которой наш портал RusDelfi входит в один издательский концерн Ekspress Meedia, каждую пятницу публикуются авторские колонки журналистов разных изданий концерна. В эту пятницу, 17.08, автором спецстраницы довелось стать мне. На фоне внезапного интереса к региону Ида-Вирумаа вообще и к Нарве в частности, я постарался донести до эстоноязычной аудитории точку зрения жителя Северо-Востока на происходящее. Одним из моих условий было разместить часть текста на русском языке, кириллицей.
Подробнее


В Финляндии четверо строителей из Эстонии избили соотечественника, ограбили его и вывезли в лес

17.08.2018
По данным финских СМИ, четверо эстоноземельцев в конце прошлого года в Хельсинки избили своего соотечественника, издеваясь над ним около двух часов. Потом ограбили и отвезли в лес.
Подробнее

Клещи атакуют: в этом году боррелиозом заразилось на 300 с лишним человек больше, чем в прошлом

17.08.2018
Вчера Эстония была напугана, когда из Германии поступила новость о попавших в Европу тропических клещах. Delfi поинтересовался у Департамента здоровья, каково положение с местными переносимыми клещами болезнями и как оно изменилось по сравнению с прошлым годом.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

ФОТО: Стартует второй день чемпионата мира по авторалли, Тянак и Ярвеоя начали с победы

17.08.2018
На выходных продолжается чемпионат мира по авторалли в Германии. Отт Тянак и Мартин Ярвеоя начали девятый этап крайне успешно - они победили в первом заезде. В пятницу, 17 августа, эстонцы должны преодолеть 8 скоростных участков.
Подробнее

Что известно о главе МИД Австрии, на свадьбу которой едет Путин

17.08.2018
На свадьбу 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль вряд ли бы обратили внимание в России, если бы не одно обстоятельство — в числе гостей торжества будет Владимир Путин. Би-би-си рассказывает, что известно о чиновнице, которую лично приедет поздравлять президент России.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ| Горячие девушки и жаркая музыка! Axwell Λ Ingrosso завершили первый день Weekend фестиваля

16.08.2018
С 16 по 18 августа в Пярну проходит знаменитый музыкальный фестиваль Weekend. Бублик присутствует на месте и делится с вами самыми свежими новостями и фотографиями! Галерея пополняется!
Подробнее