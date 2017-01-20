Новые названия будут Кидуспяэ и Мягипяэ.
Эту идею выдвинула член правления общества развития волости Кыпу ”Луч света” Харда Роосна; мысль поддерживает и управа волости.
Один из местных жителей пожаловался: он не понимает, почему их деревню так ужасно переименовали. Раньше было -päe или -pä (на старый манер — ”голова” — прим. ред.), а теперь -pe — то есть зад.
Переименование состоялось в 1975 году в ходе реформы топонимов. В тот момент также шли серьезные споры. Языковед Марья Калласмаа несколько лет назад сказала Харде Роосна, что у эстонцев старшего поколения окончание -ре никак не ассоциировалось с задом.
Калласмаа также добавила, что ее как лингвиста данный факт не беспокоит, однако, если у жителей Хийумаа -ре ассоциируется прежде всего с задом, то переименование разумно.
Дополнение: В среду Харда Роосна сообщила Eesti Ekspress, что эту идею поддерживают больше человек, нежели двое, а также что имеются еще некоторые аргументы ”за” переименование.