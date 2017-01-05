В начале недели в российском Ивангороде на границе с Эстонией образовались огромные автомобильные пробки. В ближайшие дни, когда российские туристы отправятся домой, ожидаются очереди уже в обратную сторону. Ближайшее свободное время для предварительного бронирования на погранпункте в Нарве — 10 января, на погранпунктах Лухамаа и Койдула — 6 января.

Если на въезде в Эстонию самый интенсивный период на погранпунктах приходится на дни с 24 декабря до 4 января, то на выезд — с 4 до 9 января.

По данным системы электронной очереди GoSwift, на пограничном пункте в Нарве на этой неделе уже нет свободного времени, ближайшую очередь (по состоянию на 10:30 5 января) можно зарегистрировать только на полночь 10 января.

Однако на погранпунктах Лухамаа и Койдула ближайшее время пересечения границы можно забронировать на 6 января.

"Опыт последних лет показывает, что в период праздников в Нарвском погранпункте число пересекающих границу может доходить до 13 000 человек в сутки и в Лухамаа до 3500 человек. В обычные дни границу в Нарве пересекает в среднем 8000 человек и 1200 транспортных средств в сутки, в Лухамаа 1000 человек и 700 транспортных средств. Поэтому советуем всем, у кого есть такая возможность, использовать для пересечения границы погранпункты Лухамаа или Койдула, так как на этих погранпунктах время ожидания в живой очереди будет меньше, чем на погранпункте в Нарве", — говорит руководитель бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Тамар Тамм.

Для тех, кто будет проходить границу в порядке живой очереди, время ожидания может составить несколько часов, поскольку предпочтение отдается тем, кто забронировал время в электронной очереди.

"На погранпунктах мы будем делать все от нас зависящее, чтобы пересечение границы было плавным. Заранее забронированное время пересечения границы сделает процесс пересечения границы существенно быстрее", — советует Тамм.

Информацию о том, сколько транспортных средств находится в данный момент в очереди на погранпунктах Нарва, Лухамаа и Койдула, и информацию о времени ожидания в очереди, можно получить на сайте www.eestipiir.ee.