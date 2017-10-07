07.10.2017, 18:10

На границе Кристийне и Кесклинна открыта новая зеленая зона


rus.delfi.ee
EST
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Vallo Kruuser

В пятницу В Таллинне была открыта новая зеленая зона, созданная на границе Кристийне и Кесклинна — между стадионом A. Le Coq Arena и станцией Лиллекюла. Создание этой зоны обошлось почти в 172 тысячи евро.

Подъехать к новому рекреационному пространству можно по улицам Марта и Кауба, а пешком попасть — по туннелю, соединяющему улицы Коткапоя и Вяйке-Америка, сообщает Раэпресс.

В зоне созданы велосипедная дорожка, а также площадка для выгула больших и маленьких собак — двадцатая по счету в столице.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии