На границе Кристийне и Кесклинна открыта новая зеленая зона

В пятницу В Таллинне была открыта новая зеленая зона, созданная на границе Кристийне и Кесклинна — между стадионом A. Le Coq Arena и станцией Лиллекюла. Создание этой зоны обошлось почти в 172 тысячи евро.

Подъехать к новому рекреационному пространству можно по улицам Марта и Кауба, а пешком попасть — по туннелю, соединяющему улицы Коткапоя и Вяйке-Америка, сообщает Раэпресс.

В зоне созданы велосипедная дорожка, а также площадка для выгула больших и маленьких собак — двадцатая по счету в столице.