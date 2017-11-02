На Генеральной конференции ЮНЕСКО выделили Эстонию как эффективное и разумное государство

На состоявшемся вчера в Париже заседании Генеральной конференции ЮНЕСКО ОЭСР выделила Эстонию среди 195 других стран как разумное государство, эффективно распоряжающееся ресурсами. В своем докладе на Генеральной конференции министр образования и науки Майлис Репс сказала, что в Эстонии в сфере образования широко используются информационно- коммуникационные технологии и решения, которые обеспечивают устойчивое развитие и могут служить ориентиром для других стран, сообщает Министерство образования и науки.

В фокусе обсуждения было видение ЮНЕСКО целей и задач образования, которые связаны и с Эстонской стратегией обучения в течение всей жизни и с изменением понимания обучения. “Цели, которые ставит ЮНЕСКО в сфере образования, Эстония по собственной инициативе уже сделала внутригосударственными стратегическими целями”, - сказала министр в ходе панельного обсуждения. Обновление понимания обучения предполагает учет индивидуальных потребностей учащегося и, помимо знаний по предмету, уделение большего внимания развитию т.н. умений 21 века, таких как умение учиться, работать в команде и самоорганизация. В качестве сильных сторон системы образования Эстонии министр назвала большую самостоятельность школ как в педагогических, так и практических вопросах, а также ответственность владельцев школ за улучшение школьной среды.

Также на конференции обсуждался вопрос статистических данных по образованию и их публикацию. В Эстонии показатели, отражающие результативность работы школ, доступны на портале Haridussilm. Эти данные поступают из Инфосистемы образования Эстонии (EHIS) и их используют при формировании образовательной политики.

Генеральная конференция ЮНЕСКО проходит раз в два года и в ней принимают участие представители государств-членов ЮНЕСКО, ассоциированных членов ЮНЕСКО, а также в качестве наблюдателей приглашаются государства, не являющиеся членами ЮНЕСКО и различные межправительственные и неправительственные организации. Генеральная конференция ЮНЕСКО определяет политику и основное направление деятельности организации.