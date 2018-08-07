На физиотерапию в год выделяется по 117 евро на человека. На планирование, оценку и координацию — 1110

Как осуществляющие услуги специалисты, так и люди, для которых они предназначены, критически относятся в настоящему положению дел. ”Конечно, нет смысла проводить такое количество оценок и координаций, — говорит член правления реабилитационного центра Adeli Ахти Калласте. — Во время физиотерапевтического сеанса все равно происходит координация, эту работу делает специалист”. Больше нуждаться в координации и работе с контактами могут люди, которые получили увечья недавно. Большинство же ходатайствующих о помощи людей имеют инвалидность уже определенное время. В таких объемах этих услуг они не нуждаются и с удовольствием получили бы вместо них услуги реальные.
Аналогичного мнения придерживается Союз людей с недостатками опорно-двигательного аппарата.
”Мы, поставщики услуг, считаем, что растрачиванию денег на ненужные вещи и маранию бумаги следует положить конец. Бюрократия погубит эту систему”.
Ряд реабилитационных центров уже прекратили сотрудничество с департаментом.
”Координация участия в реабилитационном процессе и работа с сетью контактов является одной из основных функций реабилитации, — сказал советник отдела реабилитации департамента Ярко Коорт. — Она представляет собой консультирование и координацию человека и его окружения (членов семьи, близких, самоуправлений и т. д.) и привязывание человека к услугам реабилитационного процесса по принципу кейс-менеджмента, а также мотивирование, укрепление потенциала и поддержку. С человеком проговаривают цели услуги социальной реабилитации и обсуждают, как при помощи различных услуг достичь этих результатов”, — говорит Коорт.
С 1 августа вступило в силу постановление Министерства социальной защиты, в котором были пересмотрены все цены. Было решено, что стоимость услуги по координации и оцениванию будет входить в стомость других услуг, в т.ч. физиотерапии. Коорт говорит, что, по их мнению, оценивание, координация и планирование по-прежнему крайне необходимы, просто отдельные названия услуг будут упразднены. При этом выделяемая ежегодно человеку предельная сумма не изменится: он по-прежнему будет получить по шесть часов физиотерапии в год.
”Уменьшение бюрократии, несомненно, важно, поэтому в большинстве случаев со взрослыми пациентами мы не составляем реабилитационного плана (делается это лишь в очень сложных случаях). Наряду с этим необходимо принимать во внимание то, что услуга социальной реабилитации — это комплексная услуга, призванная поддержать такие сложные случаи, когда одной только услуги недостаточно и необходимо командное вмешательство специалистов из нескольких областей. Таким образом, планирование, координация и оценка результатов — естественный и необходимый процесс”, — сказала изданию министр социальной защиты Кайа Ива.
На замечание о том, что поставщики реабилитационных услуг один за другим отказывается от сотрудничества с департаментом, Ива не ответила.