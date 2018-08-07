На физиотерапию в год выделяется по 117 евро на человека. На планирование, оценку и координацию — 1110

На планирование, направление и оценку реабилитации одного человека может уходить более 1110 евро, в то время как на физиотерапию выделяется лишь 117 евро в год. На эти деньги человек может посетить шесть физиотерапевтических сеансов.

Человек, имеющий психическое расстройство, имеет право получить услуг на общую сумму в 2325 евро. Кроме названных выше услуг, более 800 евро отведено на услуги по размещению и 41 евро на транспорт. Других услуг — психолога, эрготерапевта и др. — люди с физическими нарушениями могут получить на сумму в несколько сотен евро. Люди с нарушениями психики — больше. Лимиты установлены соответствующим постановлением Министерства социальной защиты.

Выясняется, что самым дорогим является планирование. Существует даже отдельная услуга: координация участия в реабилитационном процессе и работа с сетью контактов. На это государство отводит на каждого человека около 700 евро ежегодно. Стоимость услуги по оценке необходимости реабилитации и составлению плана реабилитации составляет 206 евро, оценка результатов реабилитации — 240 евро. За все это государство готово платить в несколько раз больше, чем за одну очень необходимую услугу: физиотерапию.

Из данных за прошлый год следует, что на все эти четыре услуги ушло в общей сложности 1,96 млн евро. Вместе с расходами на услуги по размещению и транспорту это составляет 35% (3,5 млн евро) от всего реабилитационного бюджета (10 млн евро).

Большинство поставщиков услуг придерживаются мнения, что это не самые необходимые виды услуг. Примечательно, что именно на физиотерапию государством установлены ограничения: даже если остаются средства после других услуг, физиотерапию все равно можно получить лишь на 117 евро в год, не более.

В прошлом году на физиотерапию ушло 1,3 млн евро. При столь низком предельном уровне это большая цифра, которая показывает востребованность услуги.