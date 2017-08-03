На фестивале Weekend полиция будет обеспечивать безопасность вместе с коллегами из соседних стран

На проходящем в третий раз в Пярну музыкальном фестивале Weekend Baltic с четверга по воскресенье безопасность будут обеспечивать как местные полицейские, так и коллеги из соседних государств. В работе полицейских патрулей будут задействованы четвероногие служащие Департамента полиции и погранохраны, на море за порядком будет следить судно Департамента полиции и погранохраны, сообщает Ляэнеская префектура.

Во время фестиваля население Пярну удваивается, поэтому в курортном городе будет больше сотрудников полиции, которые будут обеспечивать безопасность как жителей города, так и гостей фестиваля, а также следить за общественным порядком и дорожным движением.

Помощь пярнуским коллегам окажут полицейские из других префектур, помощники полицейских и полицейские кадеты Академии внутренней защиты. Для оказания помощи гостям города из других стран на улицах Пярну будут патрулировать полицейские из Латвии, Финляндии и Литвы. Больше будет задействовано и служебных собак Департамента полиции и погранохраны – кинолог со служебной собакой будет практически в каждом пешем патруле.

Как сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери, подготовка к фестивалю длилась несколько месяцев. "Опыт предыдущих лет показывает, что больше всего трудностей для людей представляют ограничения и изменения организации дорожного движения. Мы советуем приезжать на общественном транспорте, так как в городе во время фестиваля ощущается нехватка парковочных мест, а многие улицы вблизи фестивальной площадки временно закрыты для движения. Во время предыдущих фестивалей нам приходилось отбуксировать автомобили, мешавшие движению. Автомобили, передвигающиеся в непредусмотренных местах, представляют опасность для пешеходов, которых в городе во время фестиваля значительно больше", – сказал Синимери.

Так как в городе много туристов, то цены на услуги такси могут быть искусственно завышены. "Если вам придется воспользоваться такси, советуем убедиться до начала поездки, что у такси есть плафон, таксометр, ценник и принтер для выдачи чека. Если в транспортном средстве отсутствует карточка обслуживающего лица, а таксометр выключен либо сломан, а водитель такси не может вам выдать чек, то у клиента есть право отказаться от оплаты", - пояснил руководитель Пярнуского отделения полиции.

По словам Синимери, жизнь города в эти дни значительно изменится. "Просим местных жителей и гостей города быть взаимно вежливыми. Туристам следует считаться с ритмом жизни пярнусцев, особенно по завершению концертов, когда большое количество людей направляется в город. От горожан мы ждем понимания в отношении гостей фестиваля, ведь это мероприятие проходит только раз в год. Если вы увидите человека, нуждающегося в помощи, позвоните на 112, а по возможности предложите и свою помощь", – добавил он.

Во время фестиваля полиция будет следить за происходящим в Пярну круглосуточно и при помощи городских камер слежения. В работе патрулей будет задействован дрон Департамента полиции и погранохраны. И в этом году на территории фестиваля будет открыт павильон полиции, куда люди смогут принести находки и забрать свои потерянные вещи. Информацию о находках можно будет получить по номерам +372 444 6500 или +372 5308 6177. Фото всех принесенных в полицию вещей будут выложены на странице Ляэнеской префектуры в Facebook.