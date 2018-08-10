На Фестивале мнений обсудят, как сделать образование в Эстонии еще лучше

В ходе обсуждений на площадке „Haridus 2.0” будут искать и предлагать ответы на вопросы о том, какого рода школа нужна нашей стране в предстоящем столетии и каким образом каждый из нас может внести вклад в ее формирование. Обсуждения, которые пройдут в разных форматах, коснутся вопросов развития и проблем в сфере образования, предрассудков, лучшего взаимодействия между формальным образованием и образованием по интересам; также обсудят вопросы, связанные с учебной средой, инновациями в сфере образования и инклюзивным образованием.

Программа

В пятницу, 10.08 в 14:00-15:30 пройдет обсуждение „Digimuutuv kool”, где затронут вопросы опасности интернет-зависимости и поговорят о том, как наиболее эффективно интегрировать цифровые технологии в учебный процесс.

В пятницу, 10.08 в 16:00-17:30 пройдет обсуждение „Kaasav haridus — päästerõngas või kivi kaelas”, где обсудят концепцию инклюзивного образования и возможности лучшего вовлечения детей с особыми образовательными потребностями в школьную жизнь. В обсуждении примет участие главный эксперт отдела общего образования министерства Пирет Либа.

В пятницу, 10.08 в 18:00-19:30 пройдет обсуждение „Igasse kooli oma ÕNNEalajuhataja”, которое сосредоточится на вопросах формирования учебной среды и на том, как сделать так, чтобы дети испытывали больше радости от посещения школы. В обсуждении примет участие глава отдела общего образования министерства Михкель Ребане.

В субботу, 11.08 в 12:00-13:30 пройдет обсуждение „Haridus 2.0 — milline uuendus tuleks installida”, где представители разных партий расскажут, какой они видят сферу образования до 2035 года. В дебатах примет участие министр образования и науки Майлис Репс.