10.08.2018, 07:25

На Фестивале мнений обсудят, как сделать образование в Эстонии еще лучше

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rus.delfi.ee
EST
IT-klass
IT-klassFoto: Vallo Kruuser

В рамках Фестиваля мнений, который начнется сегодня, под эгидой начинания Министерства образования и науки Huvitav Kool (”Интересная школа”) пройдут обсуждения, как сделать наше образование — показатель, по которому Эстония занимает одну из лидирующих позиций в мире — еще лучше. Всего состоится семь разных обсуждений, в которых примут участие как представители министерства, так и члены других организаций, связанных с образованием, сообщает Министерство образования и науки.

В ходе обсуждений на площадке „Haridus 2.0” будут искать и предлагать ответы на вопросы о том, какого рода школа нужна нашей стране в предстоящем столетии и каким образом каждый из нас может внести вклад в ее формирование. Обсуждения, которые пройдут в разных форматах, коснутся вопросов развития и проблем в сфере образования, предрассудков, лучшего взаимодействия между формальным образованием и образованием по интересам; также обсудят вопросы, связанные с учебной средой, инновациями в сфере образования и инклюзивным образованием.

Программа

В пятницу, 10.08 в 14:00-15:30 пройдет обсуждение „Digimuutuv kool”, где затронут вопросы опасности интернет-зависимости и поговорят о том, как наиболее эффективно интегрировать цифровые технологии в учебный процесс.

В пятницу, 10.08 в 16:00-17:30 пройдет обсуждение „Kaasav haridus — päästerõngas või kivi kaelas”, где обсудят концепцию инклюзивного образования и возможности лучшего вовлечения детей с особыми образовательными потребностями в школьную жизнь. В обсуждении примет участие главный эксперт отдела общего образования министерства Пирет Либа.

В пятницу, 10.08 в 18:00-19:30 пройдет обсуждение „Igasse kooli oma ÕNNEalajuhataja”, которое сосредоточится на вопросах формирования учебной среды и на том, как сделать так, чтобы дети испытывали больше радости от посещения школы. В обсуждении примет участие глава отдела общего образования министерства Михкель Ребане.

В субботу, 11.08 в 12:00-13:30 пройдет обсуждение „Haridus 2.0 — milline uuendus tuleks installida”, где представители разных партий расскажут, какой они видят сферу образования до 2035 года. В дебатах примет участие министр образования и науки Майлис Репс.

В субботу, 11.08 в 14:00-15:30 пройдет обсуждение „Kes peaks otsustama, mida peaks õppima”, в рамках которого планируется обсудить, какое образование нужно Эстонии в предстоящем столетии, чтобы ожидания и потребности общества и предприятий в большей степени согласовывались с системой образования. Помимо представителей учеников, университетов и предпринимателей, в дискуссии примет участие и руководитель отдела общего образования Михкель Ребане.

В субботу, 11.08 в 16:00-17:30 пройдет обсуждение „Kui kergendaks koolikoormat?”, в рамках которого обсудят вопросы интегрирования общего образования и образования по интересам, а также приобретения современных навыков (творческих, навыков общения и сотрудничества). В обсуждении, помимо представителей учеников, родителей и школ, примет участие и министр образования и науки Майлис Репс.

В субботу, 11.08 в 18:00-19:30 пройдет обсуждение „Kuidas teha nii, et suurepärase matemaatika ja kirjaoskusega noored ei „feiliks” päriselus”, где в формате передачи Suud Puhtaks обсудят проблему воспитания смелого, предприимчивого и деятельного молодого поколения. На эту тему поспорит и руководитель проектов отдела анализа министерства образования и науки Андо Кивиберг.

Помимо дискуссий на тему образования, министр Майлис Репс в пятницу примет участие в обсуждении „Tagasi Eestisse”, посвященном тем, кто возвращается в Эстонию, в субботу — в дискуссии на тему научной политики „Teaduspoliitika 2019 — väitlus enne tormi”.

Прямой фото-, аудио- и текстовый репортаж обсуждений будет вестись на страницах Facebook Huvitav Kool и Министерства образования и науки, а также в Twitter.

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