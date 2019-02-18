На факельном шествии EKRE 24 февраля выступит Тынис Мяги

В ходе факельного шествия Консервативной народной партии (EKRE), которое состоится вечером 24 февраля, выступит известный певец Тынис Мяги, передает rus.err.ee.
В начале мероприятия прозвучит гимн Эстонии, и выступит с приветственным словом председатель EKRE Март Хельме, после чего процессия с факелами пройдет по улицам Старого города к Монументу Свободы на площади Вабадузе, говорится в распространенном EKRE сообщении.
На площади выступит Тынис Мяги.
EKRE совместно со своей молодежной организацией "Синее пробуждение" организует факельное шествие уже в шестой раз.