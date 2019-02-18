18.02.2019, 10:40

На факельном шествии EKRE 24 февраля выступит Тынис Мяги

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rus.delfi.ee
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Tõnis Mägi
Tõnis MägiFoto: Kiur Kaasik

В ходе факельного шествия Консервативной народной партии (EKRE), которое состоится вечером 24 февраля, выступит известный певец Тынис Мяги, передает rus.err.ee.

В начале мероприятия прозвучит гимн Эстонии, и выступит с приветственным словом председатель EKRE Март Хельме, после чего процессия с факелами пройдет по улицам Старого города к Монументу Свободы на площади Вабадузе, говорится в распространенном EKRE сообщении.

На площади выступит Тынис Мяги.

EKRE совместно со своей молодежной организацией "Синее пробуждение" организует факельное шествие уже в шестой раз.

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