На факельном шествии EKRE 24 февраля выступит Тынис Мяги

В начале мероприятия прозвучит гимн Эстонии, и выступит с приветственным словом председатель EKRE Март Хельме, после чего процессия с факелами пройдет по улицам Старого города к Монументу Свободы на площади Вабадузе, говорится в распространенном EKRE сообщении.

На площади выступит Тынис Мяги.

EKRE совместно со своей молодежной организацией "Синее пробуждение" организует факельное шествие уже в шестой раз.