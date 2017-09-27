На европейском конкурсе таллиннскую специальную премию получило исследование из Португалии

Во вторник, 26 сентября, в концертном зале ”Эстония” состоялась церемония награждения организованного Европейским союзом конкурса молодых ученых, на котором главные награды лауреатам вручили президент Керсти Кальюлайд и руководитель дирекции научных исследований и инновации Европейской комиссии Роберт-Ян Смитс. Специальные премии от Эстонии предоставили Министерство образования и науки и город Таллинн, сообщает Раэпресс.

Таллиннскую специальную премию получило исследование ”EasyPark”, его авторы — Луис Мигель Альфонсу Пинту (17), Беатрис Сампайу Бастиау (17) и Олаву Филипе Эстима Сарайва (16) из Португалии. Премию вручил победителям вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Проект ”EasyPark” направлен на то, чтобы снизить социальное неравенство — это новшество улучшает качество жизни людей с ограниченными возможностями, делая их более самостоятельными. План заключается в том, чтобы установить на всех инвалидных парковочных местах автоматически активизирующийся вертикальный столб, который будет препятствовать незаконной парковке. Столб активизирует система, считывающая номер машины. Устройство займет место для тех, кто действительно в нем нуждается, и научит остальных вести себя правильно.

Вице-мэр Михаил Кылварт поблагодарил молодых людей, получивших премию от города Таллинна, за работу, преследующую несколько важных целей. ”Их изобретение помогает нуждающимся и привлекает всеобщее внимание. Особенно трогает тот факт, что именно молодежь призывает взрослых замечать и помогать тем, кто слабее, — сказал Кылварт. — Данный проект действительно интересен Таллинну, т. к. мы многие годы занимаемся развитием сферы социального обеспечения и улучшением социальных услуг, а также собираемся продолжать реализацию социальных проектов и впредь”.

Всего было вручено девять денежных премий, а также премии научных организаций (среди них EIROForum, CERN, PRACE). Первую премию получили Карина Мовсеян (18) из Чехии, Адам Ян Александер Охнесо (20) из Швеции и Даниш Махмоод (14) из Канады.

В конкурсе приняли участие 146 учеников с 89 исследованиями и проектами. Многие работы связаны со здоровьем человека, а также с проблемами окружающей среды и энергии. Всего в конкурсе поучаствовали представители 38 стран. Работы оценивало жюри, состоящее из 19 специалистов.