04.04.2018, 18:20

На этой неделе вступят запреты на выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Лед Нарвского водохранилища стал хрупок и не выдерживает вес человека, поэтому с завтрашнего дня, 5 апреля, выход на лед Нарвского водохранилища запрещен. В субботу, 7 апреля, вступит запрет на выход на лед Чудского озера.

„Изменчивые погодные условия сделали лед слабым и хрупким. Для обеспечения безопасности людей мы запрещаем выходить на лед с 5 апреля", — сказал руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви.

Пюви добавил, что до субботы еще разрешено выходить пешком и на легких моторных транспортных средствах на лед Чудского озера. "Рыбаки еще успеют воспользоваться этой возможностью, но так как во льду близи берега образовались трещины, находясь на озере, надо быть очень внимательным. Обязательно узнайте до того, как поехать на озерo, информацию о состоянии льда", — сказал Индрек Пюви.

Информацию можно найти здесь.

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