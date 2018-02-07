На этой неделе в Ласнамяэ состоится первое бесплатное занятие ”Школы для сениоров”

В рамках нового проекта неформального образования для людей пенсионного возраста управа Ласнамяэ приглашает сениоров прослушать курс лекций на разные темы.

Первое занятие пройдет уже в этот четверг, 8 февраля в 15:00 в конференц-зале на втором этаже центра культуры ”Линдакиви” на русском языке. Количество мест в зале ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.

Начиная с февраля этого года занятия будут проходить раз в месяц в помещении центра культуры ”Линдакиви”. На данный момент ”Школа для сениоров” рассчитана на 40 человек, но с ростом числа желающих управа Ласнамяэ увеличит количество мест.

На занятиях будут обсуждаться разные темы: социальная активность для сениоров, мода вне возраста и времени, знания о мозге человека и процессах старения и т.д. В первом цикле из трёх занятии выступит психолог Виктория Вейнранк с лекцией ”Золотая пора моей жизни”, на которой слушатели узнают о важных моментах, которые возникают у каждого, кто подходит к этому возрасту.

Если хотите узнать много интересного и с пользой провести время, то приглашаем принять участие в нашем пилотном проекте ”Школы для сениоров”.

Зарегистрироваться можно по телефону 645 77 80 или адресу электронной почты valentina.moskaljova@tallinnlv.ee.