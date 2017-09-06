На этой неделе приступает к исполнению своих должностных обязанностей "инспектор по интеграции"

С 4 сентября приступил к исполнению своих должностных обязанностей "инспектор по интеграции", в задачу которого входит рассмотрение ключевых проблем, связанных с интеграцией в эстонском обществе, а также контроль над достижением стратегических целей программы развития интеграционной сферы ”Интегрирующаяся Эстония 2020”, сообщается в пресс-релизе.

В должность "инспектора по интеграции" вступил Юхан Сепп — чистый эстонец, который займется оценкой таких проблемных мест, как гражданство, языковое обучение, значение интеграции для русскоязычных жителей, дискриминация и ”стеклянный потолок” (барьер в карьере). Он постарается понять, какие чувства могут испытывать русскоязычные жители Эстонии.

Однако в данном случае речь идет не о новом специалисте, приступившем к работе в Фонде интеграции, а о юмористическом персонаже из запущенной на этой неделе кросс-медийной программы на тему интеграции, в рамках которой был подготовлен цикл из шести передач ”Наши Эстонии”, где в роли инспектора по интеграции выступает Серго Варес.

В каждом выпуске один из русскоязычных ведущих цикла будет знакомить с дорогими для него уголками Эстонии. Предложенный ведущими маршрут приведет в Ласнамяэ и Лауласмаа, Васкнарву и на берега озера Выртсъярв, в Пайде и на остров Осмуссаар, где они представят интересный сторонний взгляд на знакомые места. В передачах примут участие: Николай Бенцлер, Дмитрий Косяков, Александр Жиленко, Татьяна Космынина, Сергей Фурманюк, Серго Варес.

Кросс-медийную программу, т.е. аудио- и видеотрансляцию в сети интернет, по радио- и телевизионным каналам обеспечит победитель тендера — НКО ”Kinoteater”. Авторами цикла ”Наши Эстонии” являются Мари-Лийз Лилль и Пааво Пийк, режиссер Анна Степанова, оператор Мадис Реймунд и композитор Александр Жеделев.

Цикл передач ”Наши Эстонии” (на эстонском языке, также на эстонском языке с русскими субтитрами) выйдет в эфир с 04.09 по 13.10 на канале ETV по понедельникам в 20:30; повторы передачи будут транслироваться по средам в 14:05 и по воскресеньям в 17:00; на канале ETV+ по пятницам в 21:00, повторы — по воскресеньям в 10:30, по вторникам в 12:15 и средам в 17:30.

Цель программы заключается в том, чтобы представить эстонцам и людям других национальностей позитивные и поддерживающие интеграцию точки зрения, которые существуют в эстонском обществе благодаря ежедневному общению и сотрудничеству.

Подготовка кросс-медийной программы поддержана Фондом интеграции в рамках Мер по поддержке интеграции Европейского социального фонда.

Первую передачу с Николаем Бенцлером можно посмотреть здесь.