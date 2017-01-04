На этой неделе православные Эстонии отпраздную Рождество.

Архиерейские богослужения в храмах Эстонской православной церкви московского патриархата (подробнее — здесь):

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

6 января, в пятницу — Божественную литургию в Таллинском Александро-Невском соборе совершит Митрополит Корнилий.

Рождество Христово

6 января, в пятницу — Всенощное бдение

7 января, в субботу — Божественную литургию в 9:00 в Таллинском Александро-Невском соборе совершит Митрополит Корнилий.

6 января в соборе состоится также ночное богослужение, начало богослужения в 23:30 — Утреня и Литургия. После службы будет организована развозка прихожан.

Великая Вечерня

7 января в 16:00 в соборе Александра Невского.

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Собор Пресвятой Богородицы

7 января, в субботу — Утреня

8 января, в воскресенье — Божественную литургию в Таллинском Александро-Невском соборе совершит Митрополит Корнилий.

О календаре богослужений Эстонской апостольской православной церкви читайте подробнее здесь.