Архиерейские богослужения в храмах Эстонской православной церкви московского патриархата (подробнее — здесь):
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
6 января, в пятницу — Божественную литургию в Таллинском Александро-Невском соборе совершит Митрополит Корнилий.
Рождество Христово
6 января, в пятницу — Всенощное бдение
7 января, в субботу — Божественную литургию в 9:00 в Таллинском Александро-Невском соборе совершит Митрополит Корнилий.
6 января в соборе состоится также ночное богослужение, начало богослужения в 23:30 — Утреня и Литургия. После службы будет организована развозка прихожан.
Великая Вечерня
7 января в 16:00 в соборе Александра Невского.
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Собор Пресвятой Богородицы
7 января, в субботу — Утреня
8 января, в воскресенье — Божественную литургию в Таллинском Александро-Невском соборе совершит Митрополит Корнилий.
О календаре богослужений Эстонской апостольской православной церкви читайте подробнее здесь.