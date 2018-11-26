На этой неделе отмечается 100-летие введения гражданства Эстонии

Сегодня, 26 ноября, начнется общеэстонская Совместная неделя, в рамках которой будет праздноваться столетие со дня утверждения Земским советом постановления о гражданстве. В честь юбилейного года Эстонской Республики темой Совместной недели станет ”Сто лет активного гражданина”.
"Активность и предприимчивость являются движущей силой, толкающей Эстонию вперед”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. Мы крайне рады, что в юбилейный год во всех уездах Эстонии уделяется внимание активным гражданам и гражданским инициативам”, — добавила Соэ.
”Цель совместной недели состоит в том, чтобы призвать людей обращать внимание и выражать признательность свободным объединениям за их вклад в наше общество”, — пояснила руководитель по маркетинговым проектам сети Уездных центров развития Рийна Ныупуу.
Ныупуу добавила, что по состоянию на октябрь в Эстонии действует более 22 000 недоходных объединений, которые работают во имя того, чтобы с помощью решения различных проблем сделать наше общество лучше как на местном, так и на общегосударственном уровне. По ее словам, весь наш уклад жизни находится в наших собственных руках, поэтому важно все больше мотивировать людей быть активными и вносить свой вклад.
В честь юбилейного года Эстонской Республики впервые будут собираться истории возникновения свободных объединений, чтобы составить обзор деятельности объединений за последние сто лет.
”У нас много действующих объединений, хватает и таких, которые действуют уже несколько десятилетий. Мы хотим собрать воедино истории гражданских объединений, которые действуют продолжительное время, чтобы показать, насколько активными были наши люди в последнее столетие”, — сказала руководитель кампании по сбору историй Тайве Саар. Саар призвала свободные объединения написать и прислать свои истории.
Совместную неделю организуют уездные центры развития в сотрудничестве с многочисленными партнерами с 2012 года. Совместная неделя будет проходить с 26 ноября по 2 декабря.