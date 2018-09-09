На этой неделе истребители НАТО снова будут тренироваться в небе над Эстонией

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, сообщила в воскресенье, 9 сентября, пресс-служба Сил обороны Эстонии.

С конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО.