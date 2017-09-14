На этой неделе Эстония удивит европейцев особенными культурными мероприятиями

В ходе международной программы, посвященной председательству Эстонии в Совете Европейского союза и 100-летию Эстонской Республики, на этой неделе отправились покорять Европу как джазовые артисты, так и образцы эстонского дизайна, сказано в пресс-релизе.

Во вторник в Брюсселе, в рамках джазового фестиваля B-EST, состоялся концерт с аншлагом коллектива Sacrum Facere под управлением Марии Фауст и бельгийского коллектива De Beren Gieren, который встретил приподнято-эмоциональный прием. В среду в Брюсселе выступило джазовое трио Momentum под управление Пеэду Касся, сегодня откроется выставка художественного музея KUMU в центре BOZAR, а также состоится первое представление нейротеатра в рамках фестиваля электронного искусства BOZAR, а с завтрашнего дня знаменитая лондонская галерея OXO наполнится образцами эстонского дизайна в ходе выставки ”Size doesn’t matter”.

По словам руководителя международной программы, посвященной председательству Эстонии в Совете Европейского союза и 100-летию Эстонской Республики, Йорма Сарва, это лишь начало и на протяжении осени ожидаются и другие интересные события. ”Начавшийся культурный сезон во многих европейских городах имеет заметно более эстонское ”лицо”, чем обычно. Мы приглашаем публику посещать концерты, выставки, театральные подмостки, а также лицезреть уличное искусство в городском пространстве. Если выбирать какие-то крупные культурные события, то, помимо музыкально-художественной программы в Брюсселе, подготовленной совместно с местными именитыми партнерами, мы очень ждем также октябрьских спектаклей театра NO99 в Берлине и представления работ Конрада Мяги в Риме. В ноябре же мы подарим Финляндии аж несколько недель представлений нашей Национальной оперы, как для взрослых, так и для детей”, — рассказал Сарв.

Идея джазового фестиваля B-EST зародилась в результате инициативы брюссельского концертного дома Flagey объединить талантливых бельгийских и эстонских джазовых музыкантов, благодаря совместному музицированию которых было бы создано что-то новое для публики. Хотя для великолепного басиста Пеэду Касся и джазового музыканта Марии Фауст речь и не идет о первом концерте в Брюсселе, однако музицирование вместе с другими коллективами представляет большой интерес и для них. По словам художественного руководителя фестиваля Jazzkaar Анне Эрм, зарубежная программа, приуроченная к председательству и 100-летию Эстонской Республики, дала хороший толчок эстонским джазовым артистам, которые выступят на еще более интересных концертных площадках, чем когда-либо ранее. Помимо хорошего эстонского джаза, с 12 по 17 сентября в концертном доме Flagey можно будет увидеть фотовыставку фотографа Каупо Киккаса ”Эстонский джаз в фотографиях”.

Сегодня же, 14 сентября, эстонские таланты попадут в крупнейший брюссельский центр искусства BOZAR, в котором под выставку музея KUMU будет отведено целое новое крыло. Выставка современного искусства ”Археология экрана. Пример Эстонии”, курируемая Эхой Комиссаров, сосредоточит внимание зрителей на художниках, работавших в Советской Эстонии и Москве в 1960-е и 1970-е годы. Центральным произведением выставки станет инсталляция Юрия Соболева, которая, комбинируя мандалы и космические фигуры, создает совершенно новую, тотальную среду. С произведением Соболева вступает в диалог работа Тыниса Винта на материале узоров, почерпнутых из народного искусства. Другая часть выставки сосредоточится на молодых художниках эстонского происхождения, которые интересуются похожими темами, но используют современные технологии. На выставке будут представлены работы Таави Суйсалу, Сигрид Вийри, Пауля Куймета, Марге Монко, Ивара Веэрмяэ и Кати Новицковой.

В конце дня в центре BOZAR состоится и другое мероприятие. Коллектив NeuroTheatre приглашает посетителей принять участие в уникальном опыте невербальной коммуникации, посредниками в которой выступят кибернетически усовершенствованные люди будущего. На сцене мы увидим движение и эмоции, в которых отразится индивидуальность каждого танцовщика, а также все будут вовлечены в необычную историю о Демультиплексии, благодаря технологии создания интерфейса между мозгом и компьютером. В научном смысле, это мероприятие объединит в себе несколько исследовательских направлений, в том числе интеракцию мозга и компьютера, хореографию, психологию и кинематику.

Одновременно в Лондоне, в рамках Недели дизайна, будет открыта выставка эстонского дизайна ”Size doesn’t matter” (англ. ”Размер не имеет значения”), которая сопоставит небольшие размеры страны с плотностью проживания в ней дизайнеров и обилием достижений. Под лозунгом ”Маленькая страна, но много талантов” будет представлена коллекция эстонского дизайна, состоящая из высококачественных малотиражных изделий, а также новой и инновационной промышленной продукции. По словам автора идеи выставки Илоны Гурьяновой, выставка даст возможность представить Эстонию как быстро развивающуюся страну дизайна и создать дизайнерам возможности для выхода на международную арену и для торговли дизайнерскими изделиями.

Программа международных мероприятий находится по адресу events.estonia.ee