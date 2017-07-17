На этих выходных в Ботаническом саду пройдут Дни роз

В предстоящие выходные — 22 и 23 июля — в Таллиннском ботаническом саду пройдут традиционные Дни роз, во время которых акцент будет сделан на современных сортах, сообщает Раэпресс.

Родологи договорились разделить тысячи существующих сортов роз на старые (Old Garden Roses) и современные (Modern Roses). Родоначальником последних считается выведенный в 1867 году первый искусственный гибрид "Ля Франс" (La France). Современные розы отличаются тем, что цветут с начала лета до осени.

В течение двух дней можно будет принять участие в экскурсиях, посоветоваться со специалистами, купить саженцы и природную косметику, а дети смогу попробовать живопись акварелью.

Экскурсии на русском языке будут начинаться оба дня в 13 часов. Участие в акварельном мастер-классе обойдется в 9 евро.