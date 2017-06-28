28.06.2017, 10:05

На этих новехоньких BMW будут ездить высокопоставленные гости во время председательства Эстонии

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ФОТО И ВИДЕО DELFI
rus.delfi.ee
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На этих новехоньких BMW будут ездить высокопоставленные гости во время председательства Эстонии
Foto: Madis Veltman

В течение следующего полугодия высокопоставленные гости будут ездить по Эстонии на автомобилях BMW новейшей модели, пишет Eesti Päevaleht.

Председательство Эстонии в Евросоюзе — это крупное с точки зрения логистики мероприятие как в плане времени, так и объема. Существует целый ряд аспектов, с которыми придется считаться.

Новейших, только что прибывших с завода BMW на данный момент насчитывается 65. По прогнозам советника по транспорту на период председательства Эстонии Хельдура Луупа, на одну машину за полугодие придется примерно 1 000 км пробега.

Львиная доля поездок будет в пределах Таллинна: аэропорт — отель, отель — место, где проходит мероприятие (например, Котел культуры). Порой на торжественные ужины и экскурсии. Иногда в рамках какого-либо мероприятия придется, например, перевезти делегацию из 75-80 членов — и это задача не из легких.

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