На этих новехоньких BMW будут ездить высокопоставленные гости во время председательства Эстонии

В течение следующего полугодия высокопоставленные гости будут ездить по Эстонии на автомобилях BMW новейшей модели, пишет Eesti Päevaleht.

Председательство Эстонии в Евросоюзе — это крупное с точки зрения логистики мероприятие как в плане времени, так и объема. Существует целый ряд аспектов, с которыми придется считаться.

Новейших, только что прибывших с завода BMW на данный момент насчитывается 65. По прогнозам советника по транспорту на период председательства Эстонии Хельдура Луупа, на одну машину за полугодие придется примерно 1 000 км пробега.

Львиная доля поездок будет в пределах Таллинна: аэропорт — отель, отель — место, где проходит мероприятие (например, Котел культуры). Порой на торжественные ужины и экскурсии. Иногда в рамках какого-либо мероприятия придется, например, перевезти делегацию из 75-80 членов — и это задача не из легких.