На Эстонию надвигается снежный хаос

По прогнозам синоптиков, в пятницу погода ухудшится. Ожидается снег, мокрый снег и сильный ветер. Снег пойдет уже сегодня ночью.

Утром осадки продолжатся, но днем стихнут. По данным pogoda.ee, в четверг ночью будет облачно. Снег, мокрый снег, на островах и дождь. Ветер южный, юго-восточный 2-8, в начале ночи на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -2..+1, на островах до +3°C.

Днем: Преимущественно облачно. Снег, мокрый снег, на островах и дождь. После обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+2, на островах местами +4°C.

Пятница, 01.12:

Ночью: Облачно. Осадки в виде снега, мокрого снега, кое-где с дождем распространятся с юга по всей Эстонии. Местами осадки сильные. Ветер изменит направление на восточное, северо-восточное и усилится 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, на побережье и по югу Эстонии и дождь. Ветер на материке сменит направление на южное 5-10 м/с, на островах ветер северный, северо-западный до 12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Суббота, 02.12:

Ночью: Преимущественно облачная погода. Дождь и мокрый снег, на континенте и снег. Ветер южных направлений 3-10, на островах северо-западный, в начале ночи порывы 15 m/s. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+2, на островах до +4°C.

Воскресенье, 03.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, к вечеру с запада подойдет новая зона осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 0..+4, на островах до +6°C.