На должности советника Сависаар ничего не делает и получает от центристов почти 1600 евро в месяц

Юри Ратас сказал, что правление Центристской партии может принять решение лишить Эдгара Сависаара зарплаты советника по истории, на что тот обиделся. Как выяснилось, Сависаар все это время ничего не делал и просто так получал деньги.

В начале 2017 года, после того, как Ратас был избран председателем партии вместо Сависаара, партия начала платить своему экс-лидеру за должность советника по истории. Сумма зарплаты не называлась.

Теперь же Центристская партия подтвердила Delfi, что вместе с налогами партия тратит каждый месяц на Сависаара 2660 евро. А это означает, что нетто-зарплата Сависаара как советника составляет 1569 евро в месяц.

Так чем же занимался Сависаар на своей новой должности все это время? Генеральный секретарь партии Михаил Корб объяснил, что и раньше говорилось, что данная должность в первую очередь является жестом доброй воли и поддержки, и конкретных проектов Сависаару так и не давали.

Сам Сависаар никогда особо не комментировал свою должность и зарплату, а в интервью Õhtuleht в августе вообще заявил, что никогда не занимал должности советника по истории.

Ранее Эдгар Сависаар отреагировал на слова Ратаса в Facebook: ”Услышал об одном высказывании Юри Ратаса, что он якобы не обещает в дальнейшем платить мне зарплату, или говоря по-другому, хочет меня уволить. Я и до этого чувствовал, что рабочий договор был лишь для того, чтобы меня подкупить. Раньше хотя бы складывалось впечатление, что партия будто бы выполняет обязательство перед своим основателем”.

Сависаар напомнил, что сейчас центристы имеют мандаты в Рийгикогу благодаря прошлым выборам, когда Сависаар был еще председателем партии.