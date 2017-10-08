На дне открытых дверей Invaru можно будет испытать управляемый взглядом компьютер

Крупнейший центр вспомогательных средств Эстонии в честь юбилея на один день откроет двери своих рабочих помещений, чтобы все интересующиеся могли больше узнать и попробовать лично самые новые технологии сферы средств - начиная от инвалидных активных колясок и заканчивая управляемым взглядом компьютером.

По словам члена правления Invaru Кадри Тийдо, день открытых дверей предназначен как для нуждающихся ежедневно во вспомогательных средствах и членов их семей, так и для просто интересующихся этой тематикой. ”Цель Invaru — принести людям радость благодаря новым возможностям, которые дают средства вспоможения людям с особыми потребностями. На дне открытых дверей мы больше расскажем об этих возможностях и через это повысим осведомленность людей в данной области”, — пояснила Тийдо посредством сообщения для прессы.

Поскольку в обычно разные работы и инновации в области средств вспоможения остаются в служебных помещениях Invaru, то на дне открытых дверей было решено пригласить в эти помещения всех желающих. ”На этом мероприятии все желающие смогут увидеть, насколько многогранен выбор вспомогательных средств для людей с особыми потребностями. Конечно, наиболее привлекательная возможность — лично попробовать работу того или иного средства. Например, какие передвижения можно совершать на инвалидных активных колясках или как при помощи управляемого взглядом компьютера связаться с целым миром”, — рассказала Тийдо.

Центр Invaru надеется удивить гостей и отделением профессионального обслуживания и ремонта, чья полностью оснащенная мастерская находится также в комплексе на улице Хельги. ”Здесь не просто подтягивают болты, но к каждому средству вспоможения подходят индивидуально”, — пояснила Тийдо.

День открытых дверей Центра вспомогательных средств Invaru состоится 19 октября по адресу Хельги теэ, 13, близ Таллинна в деревне Пеэтри. ”Мы постараемся принять как можно больше желающих и поэтому проведем по Invaru три группы с началом в 10.00, 12.00 и 14.00 часов. Поскольку за один обход может пойти ограниченное количество людей, то просим заинтересованных зарегистрироваться на экскурсию дня открытых дверей по адресу www.invaru.ee/avatuduksed”, — пояснила Тийдо. Посещение вместе с экскурсией займет, по словам Тийдо, около полутора часов.

Днем открытых дверей Invaru отмечает начало юбилейного года компании, поскольку в 2018 первый и крупнейший центр вспомогательных средств Эстонии отмечает 25 лет своей деятельности.