19.04.2018, 13:49

На День полезных дел "Сделаем!" зарегистрировано уже более 1600 толок и почти 14 000 участников

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rus.delfi.ee
EST
Teeme ära 2013 Kopli rannas
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

На сайте Дня полезных дел ”Сделаем!” зарегистрировано уже более 1600 толок, среди которых каждый может выбрать себе дело по душе. Регистрация участников только начала набирать обороты, зарегистрировалось уже почти 14 000 человек, сообщается в пресс-релизе.

Команда Дня полезных дел приглашает всех жителей Эстонии регистрировать свои толоки или регистрироваться в качестве участников толок по адресу www.teemeara.ee/ru, чтобы 5 мая выполнить важную для себя работу и сделать таким образом подарок всей стране. Оргкомитет призывает организаторов толок побаловать своих участников блюдами национальной кухни и премирует желающих подарочной картой достоинством в 25 евро.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!”, председателя Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, главные темы этого года приняты хорошо. ”Первая обратная связь показывает, что призыв украсить страну присущими церковным приходам цветовыми сочетаниями и обогатить обеденный стол в день толоки национальными кушаниями нашел отклик в сердцах очень многих людей, — говорит Тюйр. — Зарегистрированные толоки и предложенные рецепты свидетельствуют о том, что большинство жителей Эстонии необычайно внимательные друг у другу и искреннее выражают заботу о ближних и обществе в целом. Все мы могли бы лучше прочувствовать, какое же это счастье жить рядом с такими людьми в стране с таким богатым культурным наследием!”.

Электронный сборник рецептов

Сегодня по меньшей мере в 300 местах планируют предложить к обеду в день толоки какое-либо кушание национальной или региональной кухни. Все организаторы толок, желающие получить для накрытия стола купон от Selver достоинством в 25 евро, могут заносить свои рецепты на сайт www.teemeara.ee. Подборка самых интересных рецептов находится по адресу: http://teemeara.ee/retseptid.

ТОП

На сегодняшний день присланы рецепты национальных кушаний американской, английской, армянской, грузинской, египетской, латвийской, ливийской, мексиканской, немецкой, русской, удмурдской, украинской, французской, шведской и японской кухни. В Эстонии больше всего рецептов прислано из следующих регионов: Лыуна-Ээсти, Ляэне-Ээсти, Муху, Мульгимаа, Пейпсивеэре. По уездам больше всего рецептов (согласно месту проведения толоки) поступило из Харьюмаа (43 рецепта), с Сааремаа (29), из Пярнумаа (28) и Рапламаа (27). Самые любимые блюда организаторов толок: гороховый суп, ячменная каша и солянка.

Ниже предлагается подборка наиболее интересных рецептов.

- Напитки: финский лимонный квас, лондонский имбирный напиток.

- Супы: удмуртский Можгинский суп, eгипетский рыбный суп, мухуский картофельный суп, суп сету из корюшки, пивной суп островитян.

- Главные блюда: белый колобок, капустные котлеты из Пейпсивеэре, украинско-белорусские драники.

- На десерт: немецкий яблочный штрудель, кихнуская булочка, saarlaste saiapodi, торт из камы.

Весна 2018 года овеяна в Эстонии торжеством по случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики и Года культурного наследия Европы, приглашая таким образом всех людей и организации сделать своим участием в толоках подарок Эстонии. День полезных дел ”Сделаем!” — это традиционное весеннее долгожданное событие для десятков тысяч жителей Эстонии, ведь в этот день люди объединяются, чтобы выполнить важную и нужную работу, помочь друг другу и вместе порадоваться результату. В 2017 году в 2130 толоках участвовало 52 650 человек, или 4% жителей Эстонии.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat и др.

Стартовые пакеты для толок помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах церковных уездов является подарком к столетию Эстонской Республики.

Нынешний год можно назвать особенным, поскольку помимо весеннего Дня полезных дел, который состоится 5 мая, в 150 странах 15 сентября состоится Всемирная уборка — часть программы празднования юбилея Эстонской Республики. Цель мероприятия — сделать подарок Эстонии и очистить леса страны от появившегося там мусора.

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