На цифровом саммите в Таллинне определили содержание для следующего Европейского совета

Вчера, 29 сентября, лидеры стран — членов ЕС говорили о возможностях повышения конкурентоспособности Европейского союза с помощью развития технологий и цифровых решений. Это первый саммит в истории ЕС, полностью посвященный вопросам дигитализации, в котором приняли участие главы 25 государств и правительств, значится в пресс-релизе.

„В основном мы говорили об э-правительстве, кибербезопасности, экономике и рынке труда. В качестве председателя Эстония смогла привнести новое важное измерение в дебаты Европейского союза о цифровом обществе. Подавляющее большинство отзывов от лидеров государств подтвердило, что повышение осведомленности о дигитализации очень своевременно — необходимо провести дальнейшее развитие цифрового рынка, но в тоже время необходимо работать над развитием инфраструктуры и навыков в области цифровых технологий”, — подвел итоги встречи на высшем уровне директор секретариата по делам Европейского союза Клен Яэратс.

”Менее, чем через три недели, выводы сегодняшнего саммита будут обсуждаться более конкретно и основательно на Европейском совете. Также лидеры ЕС сегодня решили, что для дальнейшего развития необходимо провести совет министров по цифровым вопросам уже в конце октября”, — добавил Яэратс.

Руководитель проекта Цифрового саммита Мари-Лийз Линд, осталась очень довольна дискуссиями и организацией встречи. ”Мы смогли рассмотреть важные для нас темы. Я верю, что нам удалось убедить лидеров ЕС в важности развития возможностей цифровых технологий и потребностей людей. Также мне очень приятно, что мы получили позитивные отзывы как от лидеров государств и правительств и делегатов, так и от журналистов — они касались различных аспектов саммита, начиная от поля из подсолнухов в зале заседаний и заканчивая содержанием встречи. За короткий промежуток времени наша команда получила очень хорошие отзывы о пресс-городке площадью 3500 квадратных метров, где в течение двух дней работали более 400 журналистов”, — добавила Линд.

”В общей сложности в Цифровом саммите приняли участие более 1500 человек. Большинство лидеров ЕС и журналистов посетили Эстонию впервые. Я верю, что благодаря этому Эстония станет еще более известна”, — заключила она.

Все желающие смогут посетить выставку инновационных технологий Tallinn Digital Summit Expo

Таллиннский цифровой саммит представляет выставку самых передовых европейских инноваций из пяти ключевых областей, которая будет открыта в субботу в палатке во дворе Kultuurikatel для всех желающих с 11 до 17 часов.

„На выставке гости смогут увидеть 5G-решения для управления техникой на расстоянии, которые могут изменить будущее в области производства и развлечений. Представлен прототип беспилотного автомобиля Audi, который презентовали общественности всего две недели назад. Еще можно увидеть сердце, распечатанное на 3D-принтере”, — рассказывает об экспонатах выставки советник по цифровым решениям председательства Эстонии в Совете Европейского союза Валдек Лаур.

Попасть на выставку можно как по стороны Мере пст, так и со стороны Километра культуры или порта. Во двор можно попасть со стороны трубы. Посещение выставки бесплатно.