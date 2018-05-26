На Чудском озере завершена разметка зоны пограничного режима

На этой неделе были установлены последние желтые вехи и была завершена разметка зоны пограничного режима на Чудском, Псковском и Теплом озерах и Нарвском водохранилище.

"Разметка сделала зону пограничного режима более заметной для людей, выходящих на озеро. Это предупредит возможные нарушения и незаконные пересечения, а также поможет лучше сориентироваться на озере по отношению к контрольной линии", — сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

На озерах и водохранилище установлено более ста вех на протяжении 126 км. На Чудском озере вехи установлены в 200 метрах от временной контрольной линии, на Псковском и Теплом озерах и на Нарвском водохранилище — в 50 метрах от временной контрольной линии.

„На выходных на Чудском озере много отдыхающих и рыбаков. Надеемся, что установленные вехи послужат хорошим ориентиром и помогут избежать нарушений. Большая часть нарушений происходит по беспечности и невнимательности. К нам приезжают любители рыбной ловли и издалека, они не так хорошо ориентируются на озере, часто не замечают знаки и пересекают контрольную линию", — говорит Эрнитс. "Следите внимательно за разметкой, считайтесь с погодными условиями и не забывайте об основных правилах безопасности на воде”.