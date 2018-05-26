26.05.2018, 13:00

На Чудском озере завершена разметка зоны пограничного режима


rus.delfi.ee
EST
Peipsi järv septembris
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

На этой неделе были установлены последние желтые вехи и была завершена разметка зоны пограничного режима на Чудском, Псковском и Теплом озерах и Нарвском водохранилище.

"Разметка сделала зону пограничного режима более заметной для людей, выходящих на озеро. Это предупредит возможные нарушения и незаконные пересечения, а также поможет лучше сориентироваться на озере по отношению к контрольной линии", — сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

На озерах и водохранилище установлено более ста вех на протяжении 126 км. На Чудском озере вехи установлены в 200 метрах от временной контрольной линии, на Псковском и Теплом озерах и на Нарвском водохранилище — в 50 метрах от временной контрольной линии.

„На выходных на Чудском озере много отдыхающих и рыбаков. Надеемся, что установленные вехи послужат хорошим ориентиром и помогут избежать нарушений. Большая часть нарушений происходит по беспечности и невнимательности. К нам приезжают любители рыбной ловли и издалека, они не так хорошо ориентируются на озере, часто не замечают знаки и пересекают контрольную линию", — говорит Эрнитс. "Следите внимательно за разметкой, считайтесь с погодными условиями и не забывайте об основных правилах безопасности на воде”.

У каждого выходящего на пограничный водоем плавсредства должно быть навигационное устройство, а капитан должен быть трезв, чтобы обеспечить и свою безопасность, и безопасность пассажиров, а также следить за правилами передвижения на пограничном водоеме.

Руководитель кордона напоминает, что выход на озеро и возвращение следует зарегистрировать, это можно сделать и при помощи приложения для смартфонов www.piiriveekogu.ee.

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